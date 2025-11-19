ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 ноября 2025 20:17Неизвестный избил сторожа больницы в Дзержинске
19 ноября 2025 19:59Кузнечихинский ручей в Нижнем Новгороде оказался завален мусором
19 ноября 2025 17:49Незаконную взлетную площадку под Кстовом закрыли после авиакатастрофы
19 ноября 2025 15:33Олег Сорокин оспорил в суде отказ в УДО
19 ноября 2025 12:15Нижегородского экс-полицейского обяжут вернуть 2,5 млн рублей за покупку BMW
19 ноября 2025 10:20"Силовики" развели мать и дочь из Нижнего Новгорода на 85 млн рублей
18 ноября 2025 20:00Серийную автобусную воровку поймали в Нижнем Новгороде
18 ноября 2025 19:37Жителя Омской области осудят за попытку убийства коллег в Выксе
18 ноября 2025 18:14Серьезные нарушения нашли на нижегородском молочном заводе
18 ноября 2025 17:53Мошенники похитили у нижегородцев 158 млн рублей за неделю
Происшествия

Неизвестный избил сторожа больницы в Дзержинске

19 ноября 2025 20:17 Происшествия
Неизвестный избил сторожа больницы в Дзержинске

В Дзержинске проводится проверка по факту нападения на сотрудника охраны городской больницы. Инцидент произошел утром 15 ноября на территории ГБУЗ НО "Городская больница № 1", сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области.

По предварительным данным, неизвестный мужчина напал на 65-летнего сторожа учреждения. Пострадавший получил травмы головы, врачи подозревают перелом костей лицевого скелета.

Главный государственный инспектор труда Илья Мошес сообщил, что в настоящее время ведётся работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Также ожидаются медицинские документы, в которых будет указана степень тяжести полученных повреждений.

Ранее сообщалось, что 59-летний инженер скончался после падения с лестницы на территории нижегородского предприятия.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Госинспекция труда Нападение
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2025 17:40Гострудинспекция проверяет работодателя после смертельного ДТП под Володарском
11 ноября 2025 18:23Водитель нижегородской компании умер перед началом смены
10 ноября 2025 19:38Водитель "Арзамасского хлеба" умер за рулем во время доставки продукции
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных