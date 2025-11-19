Неизвестный избил сторожа больницы в Дзержинске Происшествия

В Дзержинске проводится проверка по факту нападения на сотрудника охраны городской больницы. Инцидент произошел утром 15 ноября на территории ГБУЗ НО "Городская больница № 1", сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области.

По предварительным данным, неизвестный мужчина напал на 65-летнего сторожа учреждения. Пострадавший получил травмы головы, врачи подозревают перелом костей лицевого скелета.

Главный государственный инспектор труда Илья Мошес сообщил, что в настоящее время ведётся работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Также ожидаются медицинские документы, в которых будет указана степень тяжести полученных повреждений.

