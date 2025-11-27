Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Сотрудник ННГУ имени Лобачевского пострадал от лабораторной крысы

27 ноября 2025 16:15 Происшествия
Сотрудник ННГУ имени Лобачевского пострадал от лабораторной крысы

Сотрудник Нижегородского государственного университета имени Лобачевского получил травму после того, как его укусила лабораторная крыса. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по Нижегородской области.

Инцидент произошёл 12 ноября 2025 года около 14:00. В лаборатории вуза 21-летний работник подвергся нападению со стороны экспериментального животного.

После происшествия молодой человек самостоятельно обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него укушенную рану второго пальца правой руки.

В настоящее время специалисты Гострудинспекции выясняют степень тяжести травмы и проводят проверку всех обстоятельств случившегося.

Напомним, что крыса укусила инструктора сети фастфуда в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи помогли пациентке справиться с тяжелыми последствиями укуса гадюки.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных