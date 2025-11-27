Сотрудник ННГУ имени Лобачевского пострадал от лабораторной крысы

Сотрудник Нижегородского государственного университета имени Лобачевского получил травму после того, как его укусила лабораторная крыса. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по Нижегородской области.
Инцидент произошёл 12 ноября 2025 года около 14:00. В лаборатории вуза 21-летний работник подвергся нападению со стороны экспериментального животного.
После происшествия молодой человек самостоятельно обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него укушенную рану второго пальца правой руки.
В настоящее время специалисты Гострудинспекции выясняют степень тяжести травмы и проводят проверку всех обстоятельств случившегося.
