Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
08 декабря 2025 14:45Работник нижегородского мясокомбината погиб после попадания в фаршемешалку
08 декабря 2025 13:59Один человек погиб, второй госпитализирован после пожара в Дзержинске
08 декабря 2025 13:43Нижегородский таможенник скрыл 5 млн рублей дохода от ставок
08 декабря 2025 12:13Массовое отключение воды произошло в Богородске из-за аварии
08 декабря 2025 11:13Саровчанин перевел мошенникам на "резервный счет" 7 млн рублей
08 декабря 2025 10:15Toyota насмерть сбила 75-летнюю женщину в Кстовском районе
08 декабря 2025 09:0859-летнюю женщину сбили на переходе в Нижнем Новгороде
07 декабря 2025 15:27Задержан курьер, обманувший выксунскую пенсионерку на 250 тысяч рублей
07 декабря 2025 14:51Неизвестный отравил почти 10 котов в Дзержинске
07 декабря 2025 14:13"Логан" влетел в хлебовоз около Нижнего Новгорода — водитель погиб
Происшествия

Работник нижегородского мясокомбината погиб после попадания в фаршемешалку

08 декабря 2025 14:45 Происшествия
Работник нижегородского мясокомбината погиб после попадания в фаршемешалку

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

23-летний сотрудник "Первого мясокомбината" в Нижнем Новгороде погиб на рабочем месте вечером 7 декабря. Подробности сообщили в Гострудинспекции по региону.

Молодой человек мыл фаршемешалку. Станок в этот момент был включён, и рабочего затянуло в его вращающиеся лопасти.

С тяжёлыми травмами его срочно доставили в больницу и сразу отправили в реанимацию. Врачи делали всё возможное, но спасти парня не удалось.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть по неосторожности. Расследование продолжается.

Трудовая инспекция также выясняет все обстоятельства несчастного случая.

Ранее сообщалось, что лабораторная крыса укусила сотрудника нижегородского университета.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда Следственное управление Смертность
Поделиться:
Новости по теме
05 декабря 2025 16:53Роструд заинтересовался "Нижавтодорстроем", задолжавшим сотрудникам 89 млн
27 ноября 2025 12:26Крановщик получил тяжелые травмы при работе на плавкране в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 13:09Воспитательница нижегородского детсада внезапно умерла на работе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных