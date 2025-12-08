Работник нижегородского мясокомбината погиб после попадания в фаршемешалку

Фото:
23-летний сотрудник "Первого мясокомбината" в Нижнем Новгороде погиб на рабочем месте вечером 7 декабря. Подробности сообщили в Гострудинспекции по региону.
Молодой человек мыл фаршемешалку. Станок в этот момент был включён, и рабочего затянуло в его вращающиеся лопасти.
С тяжёлыми травмами его срочно доставили в больницу и сразу отправили в реанимацию. Врачи делали всё возможное, но спасти парня не удалось.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть по неосторожности. Расследование продолжается.
Трудовая инспекция также выясняет все обстоятельства несчастного случая.
