Пенсии, медицина и транспорт: о чем нижегородцы спросили Путина

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 19 декабря, стал известен топ-5 тем, по которым нижегородцы отправляли вопросы главе государства.
Наиболее волнующей для жителей региона оказалась тема пенсионного обеспечения. Кроме того, значительное количество вопросов касалось состояния транспортной инфраструктуры.
В числе других приоритетных тем, волнующих население, оказались доступность медицинской помощи, меры поддержки семей с детьми, а также вопросы, связанные с энергетикой и газификацией региона.
Всего главе государства поступило более 3 млн вопросов от россиян.
К сожалению, несмотря на продолжительность прямой линии — 4,5 часа — нижегородским журналистам не удалось задать свои вопросы президенту напрямую.
Напомним, что Путин подтвердил планы по строительству высокоскоростной магистрали "Москва – Казань", которая должна пройти через Нижний Новгород.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики. Глава государства также поддержал инициативу Нижегородской области ввести в регионе запрет на продажу вейпов.
