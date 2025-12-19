Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Пенсии, медицина и транспорт: о чем нижегородцы спросили Путина

19 декабря 2025 17:43 Общество
Топ-5 тем нижегородцев Путину: пенсии, медицина и транспорт волнуют больше всего

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 19 декабря, стал известен топ-5 тем, по которым нижегородцы отправляли вопросы главе государства.

Наиболее волнующей для жителей региона оказалась тема пенсионного обеспечения. Кроме того, значительное количество вопросов касалось состояния транспортной инфраструктуры. 

В числе других приоритетных тем, волнующих население, оказались доступность медицинской помощи, меры поддержки семей с детьми, а также вопросы, связанные с энергетикой и газификацией региона. 

Всего главе государства поступило более 3 млн вопросов от россиян. 

К сожалению, несмотря на продолжительность прямой линии — 4,5 часа — нижегородским журналистам не удалось задать свои вопросы президенту напрямую. 

Напомним, что Путин подтвердил планы по строительству высокоскоростной магистрали "Москва – Казань", которая должна пройти через Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики. Глава государства также поддержал инициативу Нижегородской области ввести в регионе запрет на продажу вейпов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

