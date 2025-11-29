Владимир Путин пошутил о названии кафедры нижегородского вуза 

Фото:
На встрече с участниками V Конгресса молодых учёных президент России Владимир Путин пошутил о названии кафедры Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). Видеофрагмент с выступлением был опубликован в социальных сетях вуза.
Во время беседы с директором департамента развития вуза и преподавателем кафедры отопления и вентиляции Александром Смыковым, глава государства поинтересовался, как называется кафедра.
Услышав ответ, он с улыбкой заметил: "Если говорить по-простому, отопление и вентиляция — деньги на ветер. Шучу, извините, пожалуйста".
В университете с юмором отнеслись к высказыванию президента. На официальной странице ННГАСУ "ВКонтакте" представители вуза отметили, что про кафедру отопления и вентиляции ННГАСУ узнала вся страна.
"Владимир Владимирович даже немного пошутил по поводу нее. Становимся популярнее в России!", - добавили в вузе.
Ранее сообщалось, что меры поддержки молодых ученых обсудили на комиссии Госсовета РФ.
