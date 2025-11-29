Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Наука
29 ноября 2025 13:31Нижегородских школьников приглашают к участию в олимпиаде "Наука вокруг нас"
29 ноября 2025 13:12Владимир Путин пошутил о названии кафедры нижегородского вуза 
28 ноября 2025 12:43Меры поддержки молодых ученых обсудили на комиссии Госсовета РФ
27 ноября 2025 10:29Делегация Нижегородской области начала работу на V Конгрессе молодых ученых
26 ноября 2025 17:36Стартовала регистрация учебных заведений на Международную олимпиаду "IT-Планета 2026"
25 ноября 2025 07:00Центр аэродинамики вентиляционных систем открылся в Нижегородской области
19 ноября 2025 16:2112 научных проектов, поддержанных Нижегородским НОЦ, легли в основу серийной инновационной продукции
15 ноября 2025 16:29Ученые ННГУ обнаружили средиземноморского рачка в Нижегородской области
14 ноября 2025 16:25Нижегородские ученые запатентовали сверхпроводящий детектор
11 ноября 2025 19:17Нижегородская область вошла в пятерку лидеров ПФО по числу заявок на изобретения
Наука

Владимир Путин пошутил о названии кафедры нижегородского вуза 

29 ноября 2025 13:12 Наука
Владимир Путин пошутил о названии кафедры нижегородского вуза 

Фото: kremlin.ru

На встрече с участниками V Конгресса молодых учёных президент России Владимир Путин пошутил о названии кафедры Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). Видеофрагмент с выступлением был опубликован в социальных сетях вуза.

Во время беседы с директором департамента развития вуза и преподавателем кафедры отопления и вентиляции Александром Смыковым, глава государства поинтересовался, как называется кафедра.

Услышав ответ, он с улыбкой заметил: "Если говорить по-простому, отопление и вентиляция — деньги на ветер. Шучу, извините, пожалуйста".

В университете с юмором отнеслись к высказыванию президента. На официальной странице ННГАСУ "ВКонтакте" представители вуза отметили, что про кафедру отопления и вентиляции ННГАСУ узнала вся страна.

"Владимир Владимирович даже немного пошутил по поводу нее. Становимся популярнее в России!", - добавили в вузе. 

Ранее сообщалось, что меры поддержки молодых ученых обсудили на комиссии Госсовета РФ.

Владимир Путин Вузы ННГАСУ
