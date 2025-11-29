Владимир Путин пошутил о названии кафедры нижегородского вуза Наука

Фото: kremlin.ru

На встрече с участниками V Конгресса молодых учёных президент России Владимир Путин пошутил о названии кафедры Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). Видеофрагмент с выступлением был опубликован в социальных сетях вуза.

Во время беседы с директором департамента развития вуза и преподавателем кафедры отопления и вентиляции Александром Смыковым, глава государства поинтересовался, как называется кафедра.

Услышав ответ, он с улыбкой заметил: "Если говорить по-простому, отопление и вентиляция — деньги на ветер. Шучу, извините, пожалуйста".

В университете с юмором отнеслись к высказыванию президента. На официальной странице ННГАСУ "ВКонтакте" представители вуза отметили, что про кафедру отопления и вентиляции ННГАСУ узнала вся страна.

"Владимир Владимирович даже немного пошутил по поводу нее. Становимся популярнее в России!", - добавили в вузе.

