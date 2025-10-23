Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Путин снова похвалил Нижегородскую область: рассказываем, за что

23 октября 2025 15:54
Путин снова похвалил Нижегородскую область: рассказываем, за что

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики, выступая на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. 

Он привел Нижегородскую область в качестве примера активной региональной политики в данной сфере. 

"Эта работа предусматривает ряд существенных мер поддержки. Прежде всего, региональный семейный капитал, который предусматривает ежемесячные выплаты в течение трех лет после рождения ребенка: первого, второго и третьего, последующих детей. Причем поддержку получают все семьи, вне зависимости от уровня их доходов, просто по факту рождения ребенка", — подчеркнул глава государства. 

Напомним, что в ходе своего визита в Нижегородскую область в августе 2025 года президент встречался с губернатором Глебом Никитиным. И тот в деталях рассказывал президенту о реализации комплексных программ, направленных на достижение целей нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". По итогам встрече Путин предложил тиражировать меры Нижегородской области по поддержке демографии. 

Сообщалось также, что уже более 5 тысяч нижегородских семей обратились за региональным маткапиталом. 

Сообщалось также, что уже более 5 тысяч нижегородских семей обратились за региональным маткапиталом.

Владимир Путин демография Семья
