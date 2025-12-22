Евгений Люлин будет переизбираться в нижегородское Заксобрание Политика

Фото: Анастасия Назарова

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин заявил о намерении принять участие в выборах в областной парламент восьмого созыва, которые состоятся в 2026 году. Об этом он сообщил 22 декабря в ходе итоговой пресс-конференции. На мероприятии присутствует главный редактор НИА "Нижний Новгород".

Напомним, Люлин возглавлял ЗСНО с 2002 по 2007 год, а затем вновь занял пост председателя в 2020 году. Во время общения с журналистами спикер Заксобрания подчеркнул, что не рассматривает возможность перехода в федеральный парламент.

"Я точно не пойду в Государственную думу. Это не моё. Для меня важно каждый день кончиками пальцев ощущать, что происходит в регионе, встречаться с людьми, посещать предприятия, колхозы, общаться с руководителями муниципалитетов. Я без этого не могу работать. А в Госдуме несколько другой характер работы, нужны какие-то несколько другие качества. Поэтому у меня плана такого никогда не было и нет. А вот в региональный парламент я пойду", - отметил Люлин.

Ранее сообщалось, что нижегородский избирком официально утвердил обновленную схему избирательных округов, которая будет применяться на выборах в Законодательное собрание в 2026 году.