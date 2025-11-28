Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Евгений Люлин призвал решить проблему "разливаек"

28 ноября 2025 11:07 Общество
Евгений Люлин призвал навести порядок и решить проблему разливаек

Фото: Александр Воложанин

Законодательное собрание Нижегородской области обратилось к Госдуме с инициативой внести изменения в федеральное законодательство, чтобы упорядочить сферу розничной продажи алкоголя. Соответствующее постановление было принято 27 ноября на заседании регионального парламента.

Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин подчеркнул, что действующие нормы не позволяют регионам эффективно ограничивать работу так называемых "разливаек".

Нижегородские депутаты предлагают на федеральном уровне ввести чёткие определения понятий "ресторан", "бар", "кафе" и установить обязательное указание типа заведения при регистрации. Это поможет исключить случаи, когда торговые точки под видом ресторанов фактически занимаются розничной продажей алкоголя.

Также инициаторы обращения считают необходимым предоставить контролирующим органам право на внеплановые проверки торговых точек, реализующих слабоалкогольные напитки без лицензии. Сейчас такие проверки возможны лишь при наличии угрозы жизни или здоровью граждан.

Дополнительно предлагается вернуть органам местного самоуправления полномочия по контролю за оборотом алкоголя и возможность возбуждать административные дела в отношении нарушителей.

"Мы вновь обращаемся к федеральным коллегам, предлагая реальные инструменты для наведения порядка. Уверен, все регионы России ждут изменений законодательства, чтобы раз и навсегда решить проблему "разливаек", – добавил спикер ЗСНО.

Ранее сообщалось, что более 900 нелицензированных бутылок алкоголя изъяли в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

