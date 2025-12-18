Люлин назвал принятие бюджета-2026 результатом большой совместной работы Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

18 декабря на заседании Законодательного собрания Нижегородской области депутаты приняли во втором окончательном чтении закон «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Спикер регионального парламента Евгений Люлин подчеркнул, что принятие главного финансового документа обеспечит выполнение социальных обязательств и реализацию запланированных проектов с первых дней нового года.

На заседании парламентарии рассмотрели 30 поправок. Свои корректировки предлагали губернатор Нижегородской области, депутаты, комитеты и парламентские фракции.

С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на 2026 год составят 336,4 млрд рублей, расходы 366,1 млрд рублей, дефицит 29,7 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета спрогнозированы в объеме 296,7 млрд рублей. Поступления из федерального бюджета заложены в объеме 39,7 млрд рублей.

Расходы областного бюджета сформированы в программном формате – на основании 34 государственных программ региона. Наибольший объем средств в 2026 году будет направлен на реализацию социально ориентированных государственных программ:

- «Развитие образования» – 81 млрд рублей (23,5% от общего объема расходов на реализацию госпрограмм),

- «Социальная поддержка граждан» – 69,8 млрд рублей (20,2%),

- «Развитие здравоохранения» – 49,2 млрд рублей (14,3%),

- «Развитие физической культуры и спорта» – 9,3 млрд рублей (2,7%),

- «Развитие культуры» – 6,3 млрд рублей (1,8%).

Значительные средства в бюджете – 49,7 млрд рублей – предусмотрены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, прежде всего ветеранов, многодетных семей, семей с детьми. На новую региональную меру поддержки семей с детьми, введенную в июле 2025 года, в виде родительского основного дохода в бюджете 2026 года заложено 9 млрд рублей.

На реализацию национальных проектов будет направлено 53,6 млрд рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 24,6 млрд рублей, за счет средств федерального бюджета 29 млрд рублей.

«Сегодня одобрен, пожалуй, самый сложный для нас бюджет за последние годы. Он формировался в условиях замедления экономики и падения доходной части. Приходилось отказывать ведомствам в действительно важных, но непервоочередных сейчас тратах, местами – «резать по живому». Тем не менее бюджетные приоритеты остаются неизменными, мы заявляем их уже много лет. На первом месте – соцрасходы, поддержка семей с детьми, финансирование «демографического пакета». Особое внимание уделяем участникам СВО и членам их семей. Продолжаем ранее начатые крупные инфраструктурные проекты: строим ИТ-кампус и станции метро, модернизируем общественный транспорт. Благодарю финансовый блок нижегородского правительства и депутатский корпус за взвешенный подход. Уверен, что ко многим проектам мы вернемся позднее – когда будет позволять экономическая ситуация. Рассчитываю, что 2026-й год все-таки превзойдет наши ожидания», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Принятие бюджета – результат большой совместной работы депутатов и правительства региона. Главный финансовый документ прошел детальное обсуждение. Чтобы принять сбалансированный и реалистичный документ, мы рассмотрели множество поправок. Важно, что бюджет сохраняет социальную направленность в непростых экономических условиях. Более 60% расходов будет направлено на социальную сферу. Мы гарантируем финансирование образования, здравоохранения, поддержку ветеранов, многодетных семей, продолжаем реализацию новой демографической программы основного родительского дохода. Приоритетом остаётся помощь участникам СВО и их семьям. При этом в бюджете предусмотрены средства на реализацию нацпроектов и крупных инфраструктурных инициатив, которые уже начаты в регионе. Работа над бюджетом не заканчивается его принятием – это только начало. В течение всего следующего года мы будем вести мониторинг ситуации, при необходимости, оперативно вносить корректировки, чтобы средства шли на решение самых актуальных задач региона», – отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.