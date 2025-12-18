Евгений Люлин первым награжден медалью "За производительность и эффективность"

18 декабря в Усадьбе Рукавишниковых прошла торжественная церемония вручения региональных, ведомственных и государственных наград Российской Федерации. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин был удостоен медали «За производительность и эффективность». Это первое вручение новой награды в регионе.
Медаль вручается за особые заслуги по внедрению технологий эффективного управления, значительные достижения в рациональной организации труда, а также за улучшение качества и безопасности условий трудовой деятельности.
В ответном слове Евгений Люлин отметил, что рассматривает полученную награду как признание заслуг всей команды регионального парламента. По его словам, производительность и эффективность – это всегда результат коллективных усилий и общего взаимодействия.
«Эта медаль – прежде всего, оценка работы сотрудников аппарата и депутатов. До сих пор Законодательное собрание остается единственным парламентом в стране, в котором благодаря «бережливым» технологий в 9 раз сократилось время ответов на обращения граждан. Мы оптимизировали процесс рассмотрения закона о бюджете, что помогло нам сэкономить один миллион бюджетных средств. Совместно с Минэкономразвития РФ и «Росатомом» реализуем пилотный проект «Сквозной инвестиционный поток», который направлен на сокращение сроков и количества документов при запуске инвестпроектов, - заявил Евгений Люлин. – Отмечу, что распоряжением губернатора медалью Нижегородской области «За производительность и эффективность» также награждены еще несколько моих коллег, депутатов и специалистов аппарата, которые внесли наибольший вклад в общее дело».
