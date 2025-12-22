Руководители более 120 компаний приняли участие во встрече, посвященной инвестиционным итогам года Экономика

Руководители более 120 компаний приняли участие во встрече с руководством Нижегородской области, посвященной инвестиционным итогам 2025 года.

«Уходящий год был непростым для бизнеса, однако компании продолжили инвестировать в новые проекты, создавая рабочие места и двигая экономику региона вперед. Наша команда делает все возможное для того, чтобы нижегородские предприниматели могли быть уверены в завтрашнем дне: мы развиваем инвестиционную инфраструктуру и готовы прийти на помощь в любой ситуации. Совместно с бизнес-сообществом создаем крепкую основу для развития Нижегородской области, и в 2026 году работа по реализации потенциала региона будет продолжена», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Участники мероприятия обсудили планы развития инвестиционной деятельности в Нижегородской области в условиях сохраняющейся жесткой кредитно-денежной политики, меры государственной поддержки бизнеса и взаимодействие предпринимателей с органами власти.

«Нижегородская область демонстрирует лидерство в создании инвестиционного климата и задаёт высокие стандарты для других регионов. Высшая школа экономики, в свою очередь, помогает области жить будущим, привлекать сюда таланты со всей страны, давать им лучшее образование, в том числе через наши программы по искусственному интеллекту, признанные лучшими в России, включаться в технологическое развитие региона. Наша общая задача ‒ сделать так, чтобы хотелось сюда приезжать, жить здесь, работать и вкладывать себя. Доверие к руководству региона, человекоцентричность и сильная система высшего образования ‒ вот те фундаментальные активы, которые уже сегодня делают Нижегородскую область точкой притяжения для серьёзных инвесторов и амбициозной молодёжи», – отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Напомним, что Нижегородская область в 2025 году подтвердила статус одного из регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ.

С 2025 года «Повышение инвестиционной активности» – это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Задача федерального проекта – сделать так, чтобы условия для ведения бизнеса были понятными, риски распределялись между государством и инвесторами, предоставлять системные меры поддержки для увеличения доли инвестиций в ВРП.

Фото: Максим Герасимов