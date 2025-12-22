"Карта жителя" заменит нижегородцам справку о льготах на ярмарочном катке

Фото:
Посетители катка на Нижегородской ярмарке могут подтвердить право на льготы с помощью "Карты жителя Нижегородской области" — как в физическом, так и в цифровом формате. Дополнительные документы при этом предъявлять не требуется, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Подтвердить льготу могут дети от 3 до 6 лет в сопровождении взрослых, пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью I и II групп, сопровождающие инвалидов I группы, дети с инвалидностью и их сопровождающие, сироты, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, военнослужащие срочной службы, участники СВО и их семьи, а также ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Каток на Нижегородской ярмарке будет работать до 11 января включительно.
