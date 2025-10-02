Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 октября 2025 12:10Глеб Никитин и Дмитрий Грачев обсудили работу с ветеранами СВО
02 октября 2025 11:49Многоэтажки и соцобъекты построят на Академической улице Нижнего Новгорода
02 октября 2025 11:08Лучшие классные руководители представили Нижегородскую область на форуме в Москве
02 октября 2025 11:00Гидрометцентр дал прогноз на 1-10 октября в Нижегородской области
02 октября 2025 10:41Участник СВО: "Нацизма на наших территориях не будет!"
02 октября 2025 10:24Летучий мышонок из нижегородской "Школы 800" поедет зимовать в Москву
02 октября 2025 09:54Почти полтонны сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области
02 октября 2025 09:42216 человек пропали в Нижегородской области по итогам сентября
02 октября 2025 09:16НОКБ имени Семашко ввела масочный режим и ограничила посещение больных
02 октября 2025 09:09В Ленинском районе Эн+ ввела в эксплуатацию две модернизированные котельные
Общество

Нижегородцы могут оформить "Карту жителя" с банковским приложением в МФЦ

01 октября 2025 12:30 Общество
Нижегородцы могут оформить Карту жителя с банковским приложением в МФЦ

Фото: Кира Мишина

"Карту жителя Нижегородской области" с банковским приложением теперь оформляют во всех отделениях МФЦ региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Директор ГАУ Нижегородской области "ЦИТ" Виталий Климашов отметил, что расширение точек выдачи делает услугу доступнее, в том числе для жителей малых населенных пунктов, которым ранее было сложно добраться до областного центра. Обратиться можно в любое отделение МФЦ, а выданная банковская карта уже будет сопряжена с "Картой жителя". Благодаря этому достаточно одной карточки: она заменит пропуск в школу или вуз, проездной, транспортную и банковскую карты.

Для подключения городских сервисов к "Карте жителя" на приеме в МФЦ понадобятся только паспорт и СНИЛС, фотографию сделают сотрудники центра.

Обслуживание такой карты бесплатное, как и снятие наличных в любом банкомате.

Напомним, подробная информация о "Карте жителя Нижегородской области" размещена на портале nn-card.ru. Создание удобных госуслуг соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что нижегородцы-льготники могут посещать спортивные учреждения по "Карте жителя". А еще нижегородцы могут оплачивать штрафы и налоги на портале "Карта жителя".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки МФЦ
Поделиться:
Новости по теме
22 сентября 2025 12:50Нижегородцам дадут сертификат для покупок на маркетплейсах за биометрию в МФЦ
17 сентября 2025 17:10Нижегородцы могут обратиться в отделения МФЦ за помощью в установке мессенджера МАХ
05 сентября 2025 11:05Светлана Мусарская: "Цифровые сервисы в нижегородских МФЦ позволяют получать госуслуги быстрее и удобнее"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных