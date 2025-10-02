Нижегородцы могут оформить "Карту жителя" с банковским приложением в МФЦ Общество

Фото: Кира Мишина

"Карту жителя Нижегородской области" с банковским приложением теперь оформляют во всех отделениях МФЦ региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Директор ГАУ Нижегородской области "ЦИТ" Виталий Климашов отметил, что расширение точек выдачи делает услугу доступнее, в том числе для жителей малых населенных пунктов, которым ранее было сложно добраться до областного центра. Обратиться можно в любое отделение МФЦ, а выданная банковская карта уже будет сопряжена с "Картой жителя". Благодаря этому достаточно одной карточки: она заменит пропуск в школу или вуз, проездной, транспортную и банковскую карты.

Для подключения городских сервисов к "Карте жителя" на приеме в МФЦ понадобятся только паспорт и СНИЛС, фотографию сделают сотрудники центра.

Обслуживание такой карты бесплатное, как и снятие наличных в любом банкомате.

Напомним, подробная информация о "Карте жителя Нижегородской области" размещена на портале nn-card.ru. Создание удобных госуслуг соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

