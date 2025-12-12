Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Афиша

Стали известны цены на билеты на каток на Нижегородской ярмарке

12 декабря 2025 14:27 Афиша
Стали известны цены на билеты на каток на Нижегородской ярмарке

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде с 12 декабря стартует фестиваль "Новый год на Ярмарке" (0+). Площадь у Нижегородской ярмарки превратится в настоящую зимнюю сказку — с катком, ярмарочными домиками, фотозонами, каруселью и уютной печкой.

Главным зимним развлечением станет каток, который будет работать с 12 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Он вмещает до 150 человек за один сеанс, а кататься можно будет по 70 минут.

Расписание катаний

Каждый день запланировано шесть сеансов: 10:30–11:40, 12:30–13:40, 14:30–15:40, 16:30–17:40, 18:30–19:40 и 20:30–21:40. Между ними — технические перерывы для подготовки льда.

31 декабря каток будет работать до 19:40, а 1 января — с 12:30 до 21:40.

15, 16, 22 и 23 декабря каток будет закрыт на техническое обслуживание.

Стоимость билетов

В выходные и праздники взрослый билет обойдётся в 450 рублей, детский (от 7 до 14 лет включительно) — в 250 рублей. Есть и семейный вариант — один взрослый и двое детей за 650 рублей.

В будни цены ниже. До 16:30: взрослый — 300 рублей, детский — 200 рублей, семейный — 400 рублей. После 16:30: взрослый — 350 рублей, детский — 250 рублей, семейный — 550 рублей.

Льготные билеты

Для ряда категорий граждан вход на каток абсолютно бесплатный при предъявлении подтверждающего документа. Это касается, например, детей от 3 до 6 лет, членов многодетных семей, инвалидов I и II группы, детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, пенсионеров, ветеранов и инвалидов ВОВ, участников боевых действий, военнослужащих срочной службы, а также участников СВО и членов их семей. Льготы распространяются как на граждан России, так и на жителей стран ЕАЭС.

С 31 декабря по 11 января вход на территорию будет организован через специальные рамки металлоискателей со стороны площади Ленина, остановки "Стрелка" и улицы Совнаркомовской.

Ранее сообщалось, что с 20 декабря в Нижнем Новгороде откроются новогодние ярмарки (0+).

