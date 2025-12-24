66-летний мужчина умер на нижегородской ферме

Сторож фермы СПК колхоз имени Куйбышева (Городецкий район) найден мертвым на работе, рассказали в Гострудинспекции по Нижегородской области.
По данным надзорного ведомства, 66-летнего мужчину обнаружили без признаков жизни вечером 19 декабря.
Коллега сообщил о случившемся начальству. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть работника.
Трудинспекция организовала расследование несчастного случая на производстве. Устанавливаются причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в нижегородском алкомаркете внезапно скончался 28-летний администратор.
