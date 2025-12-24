Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
24 декабря 2025 16:12 Происшествия
66-летний мужчина умер на нижегородской ферме

Сторож фермы СПК колхоз имени Куйбышева (Городецкий район) найден мертвым на работе, рассказали в Гострудинспекции по Нижегородской области.

По данным надзорного ведомства, 66-летнего мужчину обнаружили без признаков жизни вечером 19 декабря. 

Коллега сообщил о случившемся начальству. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть работника.

Трудинспекция организовала расследование несчастного случая на производстве. Устанавливаются причины произошедшего. 

Ранее сообщалось, что в нижегородском алкомаркете внезапно скончался 28-летний администратор.

