Происшествия

Водитель нижегородской компании умер перед началом смены

11 ноября 2025 18:23
На территории предприятия ООО "Технопарк", расположенного в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, произошел трагический инцидент. Об этом сообщила Гострудинспекция по Нижегородской области.

Утром 5 ноября 60-летний сотрудник, работающий водителем, прибыл на смену. В помещении раздевалки мужчина внезапно почувствовал недомогание и потерял сознание.

Коллеги оперативно вызвали скорую медицинскую помощь. Однако прибывшая бригада лишь констатировала смерть мужчины.

Руководитель Государственной инспекции труда по Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что по данному факту начато расследование для установления точных причин и обстоятельств произошедшего несчастного случая.

Ранее сообщалось, что 36-летний водитель компании "Арзамасский хлеб" скончался за рулем служебной машины.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Госинспекция труда Смертность
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
