Падение рабочего с крыши нижегородского завода обернулось проверкой Роструда

Во время ремонтных работ на крыше одного из промышленных объектов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошел несчастный случай.

Как сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по Нижегородской области, 18 октября около 13:20 сотрудник ООО "Промсервис А" сорвался с высоты.

По предварительной информации, 37-летний мужчина передвигался по профнастилу, когда в районе гнилого участка кровли провалился вниз. Как рассказал сам пострадавший, он пролетел около 15 метров. Фактическая высота падения, по оценке специалистов, составила от 10 до 12 метров.

Пострадавший получил множественные травмы и был срочно доставлен в городскую клиническую больницу №13 Автозаводского района. Врачи диагностировали у него сочетанную травму, которая классифицируется как тяжелая.

Руководитель региональной Гострудинспекции Илья Мошес сообщил, что в соответствии с трудовым законодательством РФ начато расследование происшествия. Целью проверки является установление всех обстоятельств и причин, приведших к инциденту.

