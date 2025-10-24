Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Последние новости рубрики Происшествия
24 октября 2025 12:00Падение рабочего с крыши нижегородского завода обернулось проверкой Роструда
24 октября 2025 11:39Водитель погиб в ДТП с перевертышем в Нижегородской области
24 октября 2025 10:29Экс-главу АНО "Горький" перевели под домашний арест
24 октября 2025 09:46Женщина пострадала в огненном ДТП на Молитовском мосту
23 октября 2025 19:25Мошенники выманили у пенсионерки из Сарова 1,6 млн рублей
23 октября 2025 18:37СК завел дело о халатности при реконструкции Нижегородской станции аэрации
23 октября 2025 18:23Нижегородцу дали 8 лет за экстремизм, грабеж и вымогательство
23 октября 2025 18:15Анонимы "заминировали" НОДКБ: возбуждено уголовное дело
23 октября 2025 15:17Грузовик насмерть сбил женщину на трассе под Балахной
23 октября 2025 13:44Кражу почти 5 тонн никельсодержащего металла раскрыли в Нижегородской области
Происшествия

Падение рабочего с крыши нижегородского завода обернулось проверкой Роструда

24 октября 2025 12:00 Происшествия
Падение рабочего с крыши нижегородского завода обернулось проверкой Роструда

Во время ремонтных работ на крыше одного из промышленных объектов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошел несчастный случай.

Как сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по Нижегородской области, 18 октября около 13:20 сотрудник ООО "Промсервис А" сорвался с высоты. 

По предварительной информации, 37-летний мужчина передвигался по профнастилу, когда в районе гнилого участка кровли провалился вниз. Как рассказал сам пострадавший, он пролетел около 15 метров. Фактическая высота падения, по оценке специалистов, составила от 10 до 12 метров.

Пострадавший получил множественные травмы и был срочно доставлен в городскую клиническую больницу №13 Автозаводского района. Врачи диагностировали у него сочетанную травму, которая классифицируется как тяжелая.

Руководитель региональной Гострудинспекции Илья Мошес сообщил, что в соответствии с трудовым законодательством РФ начато расследование происшествия. Целью проверки является установление всех обстоятельств и причин, приведших к инциденту.

Ранее сообщалось, что инженер второго разряда отдела энергоинспекции ПАО "ТНС Энерго НН" умер после экстренной госпитализации.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных