Воспитательница нижегородского детсада внезапно умерла на работе

В одном из детских садов Нижнего Новгорода произошла трагедия — во время исполнения своих обязанностей умерла воспитатель.

Как сообщили в Государственной инспекции труда по Нижегородской области, инцидент случился утром 24 ноября 2025 года в муниципальном дошкольном учреждении "Детский сад №113 'Детствоград'".

По имеющейся информации, около 10:15 во время подготовки детей к прогулке 66-летняя сотрудница почувствовала резкое недомогание и потеряла сознание. Коллеги оперативно вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть женщины.

Руководитель региональной Гострудинспекции Илья Мошес сообщил, что по факту случившегося начато расследование. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего и определить причины гибели работника.

