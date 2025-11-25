Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Происшествия

Воспитательница нижегородского детсада внезапно умерла на работе

25 ноября 2025 13:09
Воспитательница нижегородского детсада внезапно умерла на работе

В одном из детских садов Нижнего Новгорода произошла трагедия — во время исполнения своих обязанностей умерла воспитатель.

Как сообщили в Государственной инспекции труда по Нижегородской области, инцидент случился утром 24 ноября 2025 года в муниципальном дошкольном учреждении "Детский сад №113 'Детствоград'".

По имеющейся информации, около 10:15 во время подготовки детей к прогулке 66-летняя сотрудница почувствовала резкое недомогание и потеряла сознание. Коллеги оперативно вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть женщины.

Руководитель региональной Гострудинспекции Илья Мошес сообщил, что по факту случившегося начато расследование. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего и определить причины гибели работника.

Ранее сообщалось, что водитель нижегородской фирмы умер перед началом работы. А водитель "Арзамасского хлеба" скончался во время доставки продукции.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Госинспекция труда несчастный случай Смертность
