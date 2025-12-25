Квартиры на вторичке в Нижнем Новгороде подорожали на 10,4% за год Экономика

Рынок вторичной недвижимости в Нижнем Новгороде по итогам 2025 года оказался одним из немногих в числе городов-миллионников, где объем предложения остался практически на прежнем уровне, а цены продолжили расти. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Недвижимость".

По информации аналитиков, в декабре медианная цена квадратного метра вторичного жилья в Нижнем Новгороде достигла 150 000 рублей. Это на 1,9% выше, чем в ноябре, и на 10,4% больше, чем в декабре 2024 года.

Полная медианная стоимость объекта на вторичном рынке составила 7,3 млн рублей. Этот показатель также продемонстрировал положительную динамику: рост на 2,1% за месяц и на 11,1% за год.

Количество доступных к продаже объектов в Нижнем Новгороде фактически не изменилось: за месяц показатель увеличился на 0,3%, а за год — на 0,6%.

В целом по городам-миллионникам медианная цена квадратного метра в декабре составила 149 000 рублей. Рост оказался сдержанным — всего 0,7% по сравнению с ноябрем.

Наиболее заметное подорожание зафиксировано в Казани (+2%; 195 000 руб.), Нижнем Новгороде (+1,9%; 150 000 руб.), Москве (+1,8%; 411 000 руб.) и Самаре (+1,3%; 122 000 руб.). В Санкт-Петербурге, Уфе и Перми изменения были незначительными, менее 1%. В девяти из шестнадцати городов цены практически не изменились, а в Воронеже даже снизились на 1,1%, до 107 000 рублей за квадратный метр.

Объем предложения жилья на вторичном рынке в среднем по миллионникам сократился на 2,6% по сравнению с ноябрем. Наиболее ощутимое снижение наблюдалось в Воронеже (-13,1%), Казани (-9%), Самаре (-8,2%) и Новосибирске (-7,1%).

Стагнация цен стала ключевой тенденцией 2025 года на вторичном рынке. Даже после начала снижения ключевой ставки, ежемесячный прирост медианной стоимости редко превышал 1%, за исключением ноября.

Как отмечает Евгений Белокуров, коммерческий директор "Яндекс Недвижимости", важной особенностью уходящего года стало увеличение скидок в объявлениях. В течение трех кварталов средний размер дисконта вырос с 4,6% до 5,1%.

Вторая заметная тенденция — постепенное оживление спроса. По данным сервиса, с мая 2025 года, когда начался цикл снижения ставки, число просмотров контактной информации продавцов выросло на 16%. Также увеличилось количество ипотечных сделок: в ноябре был зафиксирован рекорд — 58 тысяч кредитов за месяц.

