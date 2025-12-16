  1. Политика
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2025 07:30Средний возраст жилых домов в Нижнем Новгороде составил 37,4 года
16 декабря 2025 07:00Власти утвердили новый план развития Кстовского района
15 декабря 2025 19:22Магнитные бури накроют Нижний Новгород перед Новым годом
15 декабря 2025 18:21Новые спортобъекты на месте "Водника" будут бесплатными для горожан
15 декабря 2025 18:00Мэр Нижнего Новгорода остался недоволен уборкой снега во дворах
15 декабря 2025 17:52Самозанятые нижегородцы смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
15 декабря 2025 17:20Метро на эстакаде могут построить на улице Ивлиева в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 17:08Алкоголь подорожает в России на 10-17%
15 декабря 2025 16:4118 тонн сомнительного сыра "Российский" нашли в Нижегородской области
15 декабря 2025 16:2550 контейнеров для сбора одежды и текстиля установят в Нижнем Новгороде
Средний возраст жилых домов в Нижнем Новгороде составил 37,4 года

Средний возраст жилых домов в Нижнем Новгороде составил 37,4 года

Средний возраст жилых домов в Нижнем Новгороде составил 37,4 года, сообщает GiperNN.

Наиболее "пожилыми" признаны дома в Ленинском и Московском районах — в среднем им по 44 года. Немного моложе жилой фонд в Автозаводском районе — около 43 лет, в Сормовском — 40 лет, в Канавинском — 39 лет. В Приокском районе средний возраст домов составляет 35 лет.

Самые "молодые" квартиры находятся в Советском и Нижегородском районах — здесь средний возраст жилых зданий не превышает 29 лет. Отмечается, что именно эти два района представляют наибольший интерес для девелоперов, которые занимаются активным строительством и регулярным обновлением жилого фонда.

С точки зрения численности населения лидирует Автозаводский район — здесь проживает около 300 тысяч человек. Это почти вдвое больше, чем в Сормовском районе, занимающем второе место, и втрое больше, чем в наименее населенном Приокском районе.

Что касается обеспеченности жильем, то в среднем на одного нижегородца приходится 31,5 квадратного метра жилой площади. Однако и здесь наблюдаются значительные различия между районами.

Лучшая ситуация — в Советском (45,5 кв. м на человека) и Нижегородском (41,5 кв. м) районах. Выше среднего показатель также в Московском районе — 33,7 кв. м.

Среди отстающих — Автозаводский район, где на одного жителя приходится всего 23,9 кв. м. В Ленинском районе этот показатель составляет 29 кв. м, в Приокском — 27,9 кв. м, а в Сормовском — 27,4 кв. м. В Канавинском районе обеспеченность жильем близка к среднегородскому уровню — 31,6 кв. м на человека.

Ранее сообщалось, что на 2026 год в Нижнем Новгороде запланированы торги по 10 площадкам КРТ. Также были названы лидеры среди районов Нижнего Новгорода по темпам ввода жилья.

Теги:
дома Жилье Недвижимость
