Общество

Нижегородцев предупредили о сильном снегопаде 25 декабря

25 декабря 2025 16:09 Общество
Нижегородцев предупредили о сильном снегопаде 25 декабря

Фото: Кира Мишина

Жителей Нижнего Новгорода и области предупредили о сильном снегопаде и гололеде, которые ожидаются вечером 25 декабря и сохранятся до утра 26 декабря.

Как сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", непогода начнется с юго-западных районов региона. В течение 1-3 часов в отдельных районах области и в столице Приволжья ожидаются интенсивные снегопады и гололедица.

Из-за ухудшения погодных условий возрастает риск чрезвычайных ситуаций. Возможны обрывы линий электропередач и связи, перебои в работе коммунальных служб, затруднения на дорогах всех уровней, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, синоптики не исключают сбоев в работе аэропорта.

Есть вероятность обрушения отдельных элементов зданий и конструкций из-за высокой снеговой нагрузки.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует жителям региона по возможности отказаться от поездок на автомобиле и быть особенно осторожными на улицах. В условиях гололеда важно соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать травм.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали нижегородцам потепление перед Новым годом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

