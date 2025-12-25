Нижегородцев предупредили о сильном снегопаде 25 декабря

Фото:
Жителей Нижнего Новгорода и области предупредили о сильном снегопаде и гололеде, которые ожидаются вечером 25 декабря и сохранятся до утра 26 декабря.
Как сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", непогода начнется с юго-западных районов региона. В течение 1-3 часов в отдельных районах области и в столице Приволжья ожидаются интенсивные снегопады и гололедица.
Из-за ухудшения погодных условий возрастает риск чрезвычайных ситуаций. Возможны обрывы линий электропередач и связи, перебои в работе коммунальных служб, затруднения на дорогах всех уровней, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.
Кроме того, синоптики не исключают сбоев в работе аэропорта.
Есть вероятность обрушения отдельных элементов зданий и конструкций из-за высокой снеговой нагрузки.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует жителям региона по возможности отказаться от поездок на автомобиле и быть особенно осторожными на улицах. В условиях гололеда важно соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать травм.
