Магнитные бури накроют Нижний Новгород перед Новым годом Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Не только предпраздничная суета ждет нижегородцев во второй половине декабря. Последняя в 2025 году затяжная серия магнитных бурь надвигается на столицу Приволжья. Об этом сообщает портал my-calend.ru.

Первые геомагнитные возмущения начнутся уже 17 декабря. Их интенсивность будет слабой, но продлятся они три дня подряд. Затем, 20 декабря, ожидается кратковременное снижение активности, однако уже к вечеру того же дня бури усилятся.

С 22 по 26 декабря геомагнитные колебания будут достигать уровня в пять баллов.

После 26 декабря активность немного снизится, но уже к 29 числу прогнозируется новый скачок. Вечером этого дня интенсивность возрастет до шести баллов. На следующий день, 30 декабря, буря сохранит силу.

В последний день года геомагнитные возмущения останутся на уровне пяти баллов, а к ночи снизятся до трех.

Медики советуют метеочувствительным людям быть особенно внимательными к своему самочувствию в этот период. Возможны головные боли, скачки артериального давления, раздражительность и нарушения сна. Чтобы снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм, рекомендуется избегать переутомления, ограничить стрессовые нагрузки и соблюдать режим отдыха.

