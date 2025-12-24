Световые столбы озарили небо над Нижним Новгородом ночью 24 декабря

Фото:
В ночь на 24 декабря жители Нижнего Новгорода стали свидетелями редкого явления — в небе появились световые столбы. Кадрами необычного феномена горожане делятся в социальных сетях.
Световые столбы представляют собой вертикальные полосы света, которые возникают в морозную погоду при высокой влажности и отсутствии ветра. Это довольно редкое природное явление связано с отражением света от крошечных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.
В начале кристаллизации льдинки имеют форму коротких шестигранных пластин. Именно они создают оптический эффект, который визуально напоминает световые лучи, направленные вверх.
Подобные атмосферные явления могут наблюдаться как в сильный мороз, так и во время оттепели, если в воздухе сохраняется мелкая ледяная взвесь и нет ветра.
Ранее сообщалось, что нижегородцы увидят солнечный парад планет в январе.
