Световые столбы озарили небо над Нижним Новгородом ночью 24 декабря Общество

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

В ночь на 24 декабря жители Нижнего Новгорода стали свидетелями редкого явления — в небе появились световые столбы. Кадрами необычного феномена горожане делятся в социальных сетях.

Световые столбы представляют собой вертикальные полосы света, которые возникают в морозную погоду при высокой влажности и отсутствии ветра. Это довольно редкое природное явление связано с отражением света от крошечных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.

В начале кристаллизации льдинки имеют форму коротких шестигранных пластин. Именно они создают оптический эффект, который визуально напоминает световые лучи, направленные вверх.

Подобные атмосферные явления могут наблюдаться как в сильный мороз, так и во время оттепели, если в воздухе сохраняется мелкая ледяная взвесь и нет ветра.

