Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 декабря 2025 10:23Мобильный интернет снова пропал в Нижнем Новгороде
24 декабря 2025 09:56Световые столбы озарили небо над Нижним Новгородом ночью 24 декабря
24 декабря 2025 09:27В Нижегородской области исполнят желания отказавшихся от аборта женщин
24 декабря 2025 09:16Нижегородцам рассказали, как избежать скачков сахара в новогодние праздники
24 декабря 2025 09:00Экс-ректора НГЛУ исключили из межконфессионального совета при мэрии
24 декабря 2025 07:00Выдано разрешение на строительство нового корпуса нижегородской школы №103
23 декабря 2025 19:25Найден перевозчик на два автобусных маршрута между Кстовом и Нижним Новгородом
23 декабря 2025 19:06Мусор незаконно сбрасывают на берег Волги в Кстовском районе
23 декабря 2025 18:37Готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 43%
23 декабря 2025 18:03Нарушения в работе вейп-магазинов выявили в Нижнем Новгороде
Общество

Световые столбы озарили небо над Нижним Новгородом ночью 24 декабря

24 декабря 2025 09:56 Общество
Световые столбы озарили небо над Нижним Новгородом ночью 24 декабря

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

В ночь на 24 декабря жители Нижнего Новгорода стали свидетелями редкого явления — в небе появились световые столбы. Кадрами необычного феномена горожане делятся в социальных сетях.

Световые столбы представляют собой вертикальные полосы света, которые возникают в морозную погоду при высокой влажности и отсутствии ветра. Это довольно редкое природное явление связано с отражением света от крошечных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.

В начале кристаллизации льдинки имеют форму коротких шестигранных пластин. Именно они создают оптический эффект, который визуально напоминает световые лучи, направленные вверх.

Подобные атмосферные явления могут наблюдаться как в сильный мороз, так и во время оттепели, если в воздухе сохраняется мелкая ледяная взвесь и нет ветра. 

Ранее сообщалось, что нижегородцы увидят солнечный парад планет в январе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
зима Погода Природа
Поделиться:
Новости по теме
15 декабря 2025 19:22Магнитные бури накроют Нижний Новгород перед Новым годом
02 декабря 2025 20:00Солнце готовит "чёрного лебедя": что это за явление?
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных