Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10 лет

Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10 лет

Ближайшие 10-15 лет станут периодом крупнейшего технологического рывка за всю историю человечества. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Государственного совета.

Глава государства отметил, что если говорить о долгосрочной перспективе — ближайших 10-15 годах, — уже очевидно: мир входит в эпоху масштабной технологической трансформации и стремительного развития искусственного интеллекта. По его словам, речь идет о беспрецедентном прорыве, аналогов которому мировая история фактически не знает.

Президент отметил, что этот этап кардинальных изменений начался. "Обращаю внимание региональных команд, руководителей правительства, представителей всех отраслей. Этот период уже наступил, он буквально вошел в нашу жизнь, ворвался в нее", - добавил президент.

Путин также заявил, что внедрение ИИ по своему масштабу и значению превосходит даже освоение космоса. На одной из недавних конференций по искусственному интеллекту звучали сравнения текущих процессов с реализацией космической программы, которая в свое время существенно изменила мир. При этом президент подчеркнул, что искусственный интеллект представляет собой гораздо более прорывную и всеохватывающую, сквозную технологию, которая быстро проникает во все сферы жизни и автоматизирует решение огромного количества задач.

Кроме того, глава государства отметил, что темпы распространения систем ИИ с каждым годом только растут. Эти технологии затрагивают практически каждого человека, меняя образ жизни, профессиональную деятельность и рынок труда.

"Послушайте, все изменится. Вы должны быть к этому обязательно готовы. Обязательно. Сейчас, решая текущие среднесрочные задачи кадровой политики, мы должны думать и быть готовыми к тем системным изменениям, которые несет искусственный интерес вместе с собой", - заявил Путин.

