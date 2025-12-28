Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 декабря 2025 18:14Женщину спасли из пожара в многоэтажке на улице Энгельса в Сормове
28 декабря 2025 13:32Глава Городецкого округа Александр Мудров попал в ДТП с пострадавшими
28 декабря 2025 12:31Мошенники вынудили нижегородку "задекларировать" 750 тысяч и отдать их курьеру
28 декабря 2025 09:00Более 300 нетрезвых водителей задержали в Нижегородской области за неделю
27 декабря 2025 16:05Прокуратура взяла на контроль ДТП с четырьмя погибшими под Володарском
27 декабря 2025 15:08Бастрыкин потребовал доклад о массовой вырубке леса в Сосновском районе
27 декабря 2025 13:21Четыре человека погибли в ДТП с фурой на трассе М7 в Володарском районе
27 декабря 2025 12:49Мигрант попался на поддельных документах в Нижегородской области 
27 декабря 2025 11:26Фура насмерть сбила двух человек в Воротынском районе
27 декабря 2025 09:31Роструд начал расследование по гибели мужчины при пожаре на плавкране на Бору
Происшествия

Женщину спасли из пожара в многоэтажке на улице Энгельса в Сормове

28 декабря 2025 18:14 Происшествия
Женщину спасли из пожара в многоэтажке на улице Энгельса в Сормове

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода на улице Энгельса 28 декабря произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения столкнулись с сильным задымлением, которое поднималось из окна квартиры на четвёртом этаже. Площадь возгорания составила около четырёх квадратных метров.

Благодаря профессионализму и оперативным действиям пожарных, удалось эвакуировать из здания одного человека — женщину, личность которой в данный момент устанавливается.

Для ликвидации пожара было привлечено 26 сотрудников пожарной службы и использовано 7 единиц специализированной техники.

В настоящее время дознаватели МЧС России проводят расследование для установления причин возгорания.

Напомним, детская шалость обернулась пожаром в жилом доме на улице Дачной в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар Сормовский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных