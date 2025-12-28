Женщину спасли из пожара в многоэтажке на улице Энгельса в Сормове

Фото:
В Сормовском районе Нижнего Новгорода на улице Энгельса 28 декабря произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения столкнулись с сильным задымлением, которое поднималось из окна квартиры на четвёртом этаже. Площадь возгорания составила около четырёх квадратных метров.
Благодаря профессионализму и оперативным действиям пожарных, удалось эвакуировать из здания одного человека — женщину, личность которой в данный момент устанавливается.
Для ликвидации пожара было привлечено 26 сотрудников пожарной службы и использовано 7 единиц специализированной техники.
В настоящее время дознаватели МЧС России проводят расследование для установления причин возгорания.Напомним, детская шалость обернулась пожаром в жилом доме на улице Дачной в Нижнем Новгороде.
