Женщину спасли из пожара в многоэтажке на улице Энгельса в Сормове Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода на улице Энгельса 28 декабря произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения столкнулись с сильным задымлением, которое поднималось из окна квартиры на четвёртом этаже. Площадь возгорания составила около четырёх квадратных метров.

Благодаря профессионализму и оперативным действиям пожарных, удалось эвакуировать из здания одного человека — женщину, личность которой в данный момент устанавливается.

Для ликвидации пожара было привлечено 26 сотрудников пожарной службы и использовано 7 единиц специализированной техники.

В настоящее время дознаватели МЧС России проводят расследование для установления причин возгорания.

