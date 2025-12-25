Детская шалость обернулась пожаром в жилом доме в Нижнем Новгороде

Фото:
Пожар вспыхнул в трехэтажном жилом доме №14 на улице Дачной в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По предварительной информации, возгорание могло быть вызвано неосторожными действиями 5-летнего ребенка.
Пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже. Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление внутри здания.
Сотрудники экстренных служб оперативно эвакуировали шесть человек. Кроме того, огнеборцам удалось спасти ребенка, находившегося в квартире.
Площадь пожара составила почти 20 квадратных метров. Обстоятельства происшествия уточняются.
