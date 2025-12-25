Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Происшествия

Детская шалость обернулась пожаром в жилом доме в Нижнем Новгороде

25 декабря 2025 18:07 Происшествия
Детская шалость обернулась пожаром в жилом доме в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар вспыхнул в трехэтажном жилом доме №14 на улице Дачной в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительной информации, возгорание могло быть вызвано неосторожными действиями 5-летнего ребенка.

Пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже. Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление внутри здания.

Сотрудники экстренных служб оперативно эвакуировали шесть человек. Кроме того, огнеборцам удалось спасти ребенка, находившегося в квартире.

Площадь пожара составила почти 20 квадратных метров. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой пожара на плавучем кране в Борском районе.

Также мы рассказывали о гибели человека на пожаре в Автозаводском районе.

Ленинский район МЧС Пожар
