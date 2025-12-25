Детская шалость обернулась пожаром в жилом доме в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар вспыхнул в трехэтажном жилом доме №14 на улице Дачной в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительной информации, возгорание могло быть вызвано неосторожными действиями 5-летнего ребенка.

Пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже. Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление внутри здания.

Сотрудники экстренных служб оперативно эвакуировали шесть человек. Кроме того, огнеборцам удалось спасти ребенка, находившегося в квартире.

Площадь пожара составила почти 20 квадратных метров. Обстоятельства происшествия уточняются.

