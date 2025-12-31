Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Происшествия

Невыплата заработной платы сотруднику фирмы в Выксе привела к уголовному делу

31 декабря 2025 10:09 Происшествия
Невыплата заработной платы сотруднику фирмы в Выксе привела к уголовному делу

В Выксе возбуждено уголовное дело по факту продолжительной невыплаты заработной платы сотруднику одной из коммерческих организаций. Основанием для этого стали материалы прокурорской проверки.

В ходе надзорных мероприятий городская прокуратура выявила, что с сентября по ноябрь 2025 года работник предприятия, занимающегося производством и реализацией кормов для животных, не получал заработную плату в полном объеме.

Сумма задолженности составила свыше 600 тысяч рублей. При этом выяснилось, что у работодателя имелись необходимые денежные средства для расчетов с персоналом. Однако руководство компании направляло доходы на иные хозяйственные нужды, не относящиеся к первоочередным обязательствам.

По итогам проверки прокуратура передала материалы в орган предварительного расследования. В результате было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ — полная невыплата заработной платы за период более двух месяцев.

Ситуация находится на контроле прокуратуры. Ведомство продолжает следить за ходом расследования и принимает меры для восстановления нарушенных трудовых прав пострадавшего сотрудника.

Ранее сообщалось, что Приволжская транспортная прокуратура помогла матери погибшего на станции Спортивная нижегородца получить компенсацию от РЖД.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Выкса Зарплата Прокуратура
