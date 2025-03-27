Жалоба Бастрыкину на невыплату з/п 233 нижегородцам привела к уголовном делу Экономика

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту длительной невыплаты заработной платы сотрудникам строительной компании, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, 233 работника организации не получали зарплату более четырёх месяцев. Общая сумма задолженности превысила 20 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 145.1 УК РФ "Невыплата заработной платы". Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что глава Бастрыкин лично отреагировал на ситуацию и поручил провести проверку по факту обращения работников.