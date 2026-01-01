Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Последние новости рубрики Общество
01 января 2026 10:50Запрет на охоту на бурого медведя ввели в Нижегородской области
01 января 2026 10:18Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за снега
01 января 2026 09:39Нижегородские рестораторы принесли праздник в палаты детской больницы
01 января 2026 09:00Нижегородский врач рассказал, как укрепить иммунитет зимними тренировками
31 декабря 2025 21:42План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту 31 декабря
31 декабря 2025 19:422025 год в Нижегородской области стал одним из самых теплых за столетие
31 декабря 2025 18:30Храм в честь князя Владимира открылся в Нижнем Новгороде
31 декабря 2025 16:45Самоделкина ушла с поста гендиректора Волонтерского центра Нижегородской области
31 декабря 2025 16:22Восемь домов в Заволжье остались без отопления из-за коммунальной аварии
31 декабря 2025 16:11Нижегородцы жалуются на неработающий интернет 31 декабря
Общество

Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за снега

01 января 2026 10:18 Общество
Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за снега

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгородеа введен режим повышенной готовности. Такое решение принято администрацией города в связи с ухудшением погодных условий — сильными снегопадами, метелями, снежными заносами и гололедицей. Об этом говорится в постановлении мэрии от 30 декабря 2025 года.

Режим введн с 12 декабря и будет действовать на всей территории городского округа до особого распоряжения. Его цель — обеспечить бесперебойную работу транспорта, коммунальных служб и оперативную ликвидацию возможных аварийных ситуаций.

Главам районных администраций поручено при необходимости организовать круглосуточное дежурство, привести в готовность аварийные службы, контролировать состояние объектов жизнеобеспечения и коммунальных сетей. Также они обязаны организовать круглосуточную уборку и вывоз снега, ежедневно предоставляя отчет о проделанной работе в городскую ЕДДС.

Департаменту транспорта и дорожного хозяйства, а также муниципальным учреждениям, отвечающим за улично-дорожную сеть, поручено организовать круглосуточную работу по уборке и вывозу снега. Руководителям организаций рекомендовано обеспечить уборку снега на прилегающих территориях и проверить готовность собственных аварийных служб. 

Контроль за очисткой внутридворовых территорий, проездов, а также удалением наледи и сосулек возложен на управление административно-технического и муниципального контроля.

Ранее соообщалось, что руководство городской администрации и районов Нижнего Новгорода в новогодние праздники будет работать по специальному оперативному графику. 

Ранее соообщалось, что руководство городской администрации и районов Нижнего Новгорода в новогодние праздники будет работать по специальному оперативному графику.

Администрация Нижнего Новгорода ЧС
