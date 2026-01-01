Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за снега Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгородеа введен режим повышенной готовности. Такое решение принято администрацией города в связи с ухудшением погодных условий — сильными снегопадами, метелями, снежными заносами и гололедицей. Об этом говорится в постановлении мэрии от 30 декабря 2025 года.

Режим введн с 12 декабря и будет действовать на всей территории городского округа до особого распоряжения. Его цель — обеспечить бесперебойную работу транспорта, коммунальных служб и оперативную ликвидацию возможных аварийных ситуаций.

Главам районных администраций поручено при необходимости организовать круглосуточное дежурство, привести в готовность аварийные службы, контролировать состояние объектов жизнеобеспечения и коммунальных сетей. Также они обязаны организовать круглосуточную уборку и вывоз снега, ежедневно предоставляя отчет о проделанной работе в городскую ЕДДС.

Департаменту транспорта и дорожного хозяйства, а также муниципальным учреждениям, отвечающим за улично-дорожную сеть, поручено организовать круглосуточную работу по уборке и вывозу снега. Руководителям организаций рекомендовано обеспечить уборку снега на прилегающих территориях и проверить готовность собственных аварийных служб.

Контроль за очисткой внутридворовых территорий, проездов, а также удалением наледи и сосулек возложен на управление административно-технического и муниципального контроля.

Ранее соообщалось, что руководство городской администрации и районов Нижнего Новгорода в новогодние праздники будет работать по специальному оперативному графику.