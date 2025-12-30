Опубликован прогноз на январь 2026 года в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

В январе 2026 года в Нижегородской области не ожидается погодных сюрпризов. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.

Средняя температура воздуха в течение месяца составит от -7 до -11 градусов, что близко к климатической норме, А вот на западе региона будет даже немного теплее — примерно на градус выше обычного.

Количество осадков также не выйдет за рамки нормы. В северной части региона осадков ожидается немного больше среднего, тогда как в южной — примерно на уровне многолетних показателей. Нормой для января считается 35-50 мм осадков.

Напомним, 31 декабря в регионе будет облачно, но с прояснениями. Ожидается небольшой снег. На северо-востоке возможны изморозь и гололедица. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура ночью опустится до -6…-11 градусов, а при прояснениях может похолодать до -14. Днем 31 декабря будет от -5 до -10 градусов.

Ранее сообщалось, что магнитная буря придет в Нижний Новгород 31 декабря.