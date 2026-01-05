Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
05 января 2026 15:59Нижегородская область укрепляет деловые и образовательные связи с Киргизией
04 января 2026 12:00Борьбу с дропперами ужесточат в России
02 января 2026 10:54В США предсказали жесткий ответ России на удар по резиденции Путина
31 декабря 2025 16:01Марат Фатхуллин покидает пост главы департамента цифровой трансформации
30 декабря 2025 18:31Шалабаев высказался о возможном присоединении Бора к Нижнем Новгороду
30 декабря 2025 12:35Юрий Шалабаев: "Мэрия отказалась от переезда в ТЦ "Этажи"
30 декабря 2025 11:48Иван Уланов возглавил Кстовский район после объединения с Нижним Новгородом
29 декабря 2025 10:28Путин: В конкурсе "Лидеры России. Команда" будут оценивать умение работать вместе
26 декабря 2025 17:05Игорь Пантюхин возглавит министерство демографии в Нижегородской области
26 декабря 2025 16:39Эксперт-мониторинг событий с 19 по 26 декабря 2025 года от АНО "Минин-центр"
Политика

Нижегородская область укрепляет деловые и образовательные связи с Киргизией

05 января 2026 15:59 Политика
Нижегородская область укрепляет деловые и образовательные связи с Киргизией

Фото: министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области

Нижегородская область расширяет сотрудничество с Киргизской Республикой в сферах торговли, экономики и образования. По информации министерства международных и межрегиональных связей региона, за 10 месяцев 2025 года товарооборот между сторонами вырос почти на 50%, что свидетельствует о высоком потенциале партнерства.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева подчеркнула, что такой рост подтверждает правильность выбранного курса. По ее словам, регион делает ставку не только на экономическое взаимодействие, но и на развитие научно-образовательных связей.

В 2025 году в рамках образовательного сотрудничества в НГПУ имени Минина прошел мастер-класс "Научный мост: объединяя знания России и Киргизии", в котором приняли участие студенты обеих стран. Также преподаватели и студенты Мининского университета провели лекции и мастер-классы по экономике в Баткенском государственном университете в рамках программы международной академической мобильности.

На сегодняшний день между нижегородскими и киргизскими вузами заключено 25 соглашений, а в нижегородских университетах обучаются около 50 студентов из Киргизии.

Среди значимых событий 2025 года — открытие офиса почетного консула Киргизской Республики в Нижнем Новгороде. Кроме того, в ходе визита делегации города Арзамас во главе с мэром Александром Щелоковым в Киргизию было подписано соглашение об установлении дружественных связей между Арзамасом и городом Талас.

В следующем году планируется расширить географию сотрудничества: регион готовит соглашения с Джалал-Абадской, Чуйской и Иссык-Кульской областями Киргизии. Кроме того, обсуждается возможность установления побратимских связей между другими городами двух стран.

А ещё министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области планирует поощрить активных участников своего проекта "Клуб международников". В 2026 году десять лучших ребят смогут побывать в посольстве Киргизии в Москве по приглашению посла Кубанычбека Боконтаева.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Нижегородская область приняла 324 иностранные делегации из 145 стран. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество Образование
Поделиться:
Новости по теме
12 декабря 2025 17:03Посольство Кипра сообщило об открытии визового центра в Нижнем Новгороде
11 декабря 2025 09:53Евгений Люлин подчеркнул важность укрепления межрегиональных связей с Узбекистаном
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных