Нижегородская область укрепляет деловые и образовательные связи с Киргизией Политика

Фото: министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области

Нижегородская область расширяет сотрудничество с Киргизской Республикой в сферах торговли, экономики и образования. По информации министерства международных и межрегиональных связей региона, за 10 месяцев 2025 года товарооборот между сторонами вырос почти на 50%, что свидетельствует о высоком потенциале партнерства.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева подчеркнула, что такой рост подтверждает правильность выбранного курса. По ее словам, регион делает ставку не только на экономическое взаимодействие, но и на развитие научно-образовательных связей.

В 2025 году в рамках образовательного сотрудничества в НГПУ имени Минина прошел мастер-класс "Научный мост: объединяя знания России и Киргизии", в котором приняли участие студенты обеих стран. Также преподаватели и студенты Мининского университета провели лекции и мастер-классы по экономике в Баткенском государственном университете в рамках программы международной академической мобильности.

На сегодняшний день между нижегородскими и киргизскими вузами заключено 25 соглашений, а в нижегородских университетах обучаются около 50 студентов из Киргизии.

Среди значимых событий 2025 года — открытие офиса почетного консула Киргизской Республики в Нижнем Новгороде. Кроме того, в ходе визита делегации города Арзамас во главе с мэром Александром Щелоковым в Киргизию было подписано соглашение об установлении дружественных связей между Арзамасом и городом Талас.

В следующем году планируется расширить географию сотрудничества: регион готовит соглашения с Джалал-Абадской, Чуйской и Иссык-Кульской областями Киргизии. Кроме того, обсуждается возможность установления побратимских связей между другими городами двух стран.

А ещё министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области планирует поощрить активных участников своего проекта "Клуб международников". В 2026 году десять лучших ребят смогут побывать в посольстве Киргизии в Москве по приглашению посла Кубанычбека Боконтаева.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Нижегородская область приняла 324 иностранные делегации из 145 стран.