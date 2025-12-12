Посольство Кипра сообщило об открытии визового центра в Нижнем Новгороде Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Посольство Кипра объявило об открытии визовых центров в Нижнем Новгороде и других городах с 15 декабря.

Как указано на официальном сайте посольства республики в Москве, посольство и ее генконсульства при сотрудничестве с компанией BLS International начинают прием заявлений на визы.

Отмечается, что прием документов будет осуществляться в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

При подаче заявления будет взиматься сервисный сбор в размере €1,5, не включая НДС.

На сайте визовых центров также сообщается, что визовый сбор составит €45 для детей от 6 до 11 лет и €90 — для заявителей в возрасте от 12 лет.

Предварительная запись для подачи документов не требуется.

Напомним, в феврале 2025 года в Нижнем Новгороде открылся офис почетного консула Киргизской Республики. А летом на территории Нижегородского кремля заработало Генконсульство Беларуси.