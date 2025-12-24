Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество

За год Нижегородскую область посетили 324 иностранные делегации

24 декабря 2025 20:08 Общество
За год Нижегородскую область посетили 324 иностранные делегации

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2025 году Нижегородская область приняла 324 иностранные делегации из 145 государств. Общее число зарубежных гостей составило около 4 тысяч человек. Это почти в полтора раза больше, чем в 2024 году. Об итогах международной деятельности рассказала министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева на заседании Общественного совета при министерстве.

По её словам, год оказался рекордным по количеству визитов зарубежных гостей. Только по линии областного правительства в регион приехали представители более чем из 140 стран. Министр отметила, что особенно активно развивались контакты со странами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Власти региона, по её словам, намерены и дальше укреплять международные связи и искать новые направления для сотрудничества.

В 2025 году было заключено 28 соглашений с зарубежными регионами и муниципалитетами — почти в три раза больше, чем в предыдущем году. В числе новых партнёров — представители Аргентины, Беларуси, Бразилии, Ирана и Китая.

Участники заседания также обсудили ключевые события, которые прошли в Нижегородской области за год. Среди них — XII Форум регионов России и Беларуси (12+), юбилейная X Международная конференция "ЦИПР" (12+) и другие мероприятия.

Отдельное внимание уделили образовательным проектам министерства. Так, трое выпускников "Школы юного дипломата им. Ю.Е. Фокина" и "Клуба международников Нижегородской области" в этом году начали работать в министерстве.

Гусева также рассказала о развитии народной дипломатии. По её словам, это направление остаётся одним из приоритетных. В 2025 году в этой сфере прошло более 30 мероприятий. Центр народной дипломатии, работающий на базе ННГУ имени Н.И. Лобачевского, продолжает проводить встречи, лекции и конференции. Министр подчеркнула, что работа в этом направлении ведётся системно и последовательно.

Ранее сообщалось, что 900 иностранных специалистов подали заявки на переезд в Нижегородскую область.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Иностранцы Международное сотрудничество Ольга Гусева
