Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
11 декабря 2025 09:53Евгений Люлин подчеркнул важность укрепления межрегиональных связей с Узбекистаном
10 декабря 2025 19:11Бузин назначен руководителем УАТК Нижнего Новгорода
10 декабря 2025 15:19Артём Кавинов: "В каждой капитально отремонтированной школе всё выполнено по современным стандартам"
10 декабря 2025 14:58Глеб Никитин вошел в топ-10 губернаторов по итогам ноября
10 декабря 2025 11:32Соцгарантии защитникам Отечества расширены: ключевые инициативы партии стали законом
09 декабря 2025 17:12Еще 16 нижегородских муниципалитетов получили оценки по итогам реализации нацпроектов в 2025 году
09 декабря 2025 13:23ВАРМСУ представила доклад о развитии местного самоуправления на форуме в Москве
09 декабря 2025 10:25Минздрав РФ утвердил нижегородку Ермолову на пост министра Курской области
09 декабря 2025 09:43Никитин принял участие в заседании Совета при президенте по нацпроектам
08 декабря 2025 17:09Еще 5 нижегородских муниципалитетов получили оценки по итогам реализации нацпроектов в 2025 году
Политика

Евгений Люлин подчеркнул важность укрепления межрегиональных связей с Узбекистаном

11 декабря 2025 09:53 Политика
Евгений Люлин подчеркнул важность укрепления межрегиональных связей с Узбекистаном

Фото: пресс-служба ЗСНО

10 декабря в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. Депутаты обсудили два проекта закона Нижегородской области об утверждении Соглашений между правительством Нижегородской области (Российская Федерация) и двумя регионами Республики Узбекистан – Хокимиятом Джизакской области и Хокимиятом Ташкентской области. Документы направлены на сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и социальной сферах.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил стратегическое значение расширения сотрудничества с регионами Узбекистана. «Подписание этих соглашений – логичный и важный шаг в развитии наших внешнеэкономических связей. Узбекистан является проверенным и надежным партнером России. Уверен, что конкретные проекты в сферах промышленности, агротехнологий, логистики и туризма принесут ощутимую пользу экономике нижегородского региона, Джизакской и Ташкентской областей», – сказал Евгений Люлин.

Документы предусматривают развитие двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений, включая промышленность, сельское хозяйство, торговлю, инвестиции, туризм, спорт, науку, образование и культуру.

«Данные соглашения создают прочную правовую основу для взаимодействия и открывают возможности для нижегородских предприятий по налаживанию кооперационных цепочек, выходу на новые рынки, участию в совместных выставках и реализации инвестиционных проектов. Наш комитет поддерживает такие инициативы и рекомендует проекты законов к принятию на декабрьском заседании Законодательного Собрания», – сообщил председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

«Сотрудничество с Республикой Узбекистан – важное направление, в развитии которого мы очень заинтересованы. С Узбекистаном у нас налажено активное взаимодействие, особенно в сфере образования. На начало 2024-2025 учебного года в вузах региона обучалось более 2000 студентов из Узбекистана, что составляет около 30% от общего числа иностранных учащихся. Это наглядно демонстрирует успех нашего взаимодействия, поддерживаемого 60 соглашениями между образовательными учреждениями. Я уверена, что благодаря подписанным договорным документам мы сможем достичь значительных результатов не только в сфере образования, но и в других направлениях», – отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Международное сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных