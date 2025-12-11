Евгений Люлин подчеркнул важность укрепления межрегиональных связей с Узбекистаном Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

10 декабря в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. Депутаты обсудили два проекта закона Нижегородской области об утверждении Соглашений между правительством Нижегородской области (Российская Федерация) и двумя регионами Республики Узбекистан – Хокимиятом Джизакской области и Хокимиятом Ташкентской области. Документы направлены на сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и социальной сферах.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил стратегическое значение расширения сотрудничества с регионами Узбекистана. «Подписание этих соглашений – логичный и важный шаг в развитии наших внешнеэкономических связей. Узбекистан является проверенным и надежным партнером России. Уверен, что конкретные проекты в сферах промышленности, агротехнологий, логистики и туризма принесут ощутимую пользу экономике нижегородского региона, Джизакской и Ташкентской областей», – сказал Евгений Люлин.

Документы предусматривают развитие двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений, включая промышленность, сельское хозяйство, торговлю, инвестиции, туризм, спорт, науку, образование и культуру.

«Данные соглашения создают прочную правовую основу для взаимодействия и открывают возможности для нижегородских предприятий по налаживанию кооперационных цепочек, выходу на новые рынки, участию в совместных выставках и реализации инвестиционных проектов. Наш комитет поддерживает такие инициативы и рекомендует проекты законов к принятию на декабрьском заседании Законодательного Собрания», – сообщил председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

«Сотрудничество с Республикой Узбекистан – важное направление, в развитии которого мы очень заинтересованы. С Узбекистаном у нас налажено активное взаимодействие, особенно в сфере образования. На начало 2024-2025 учебного года в вузах региона обучалось более 2000 студентов из Узбекистана, что составляет около 30% от общего числа иностранных учащихся. Это наглядно демонстрирует успех нашего взаимодействия, поддерживаемого 60 соглашениями между образовательными учреждениями. Я уверена, что благодаря подписанным договорным документам мы сможем достичь значительных результатов не только в сфере образования, но и в других направлениях», – отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.