Нижегородские врачи спасли строителя, упавшего с 32 этажа Происшествия

Строитель, сорвавшийся с 32-го этажа здания, остался жив благодаря усилиям медиков Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко.

Как рассказал в своем телеграм-канале представитель региональной сферы здравоохранения Алексей Никонов, инцидент произошёл 21 ноября 2025 года на стройке небоскрёба. Мужчина упал на 12-й этаж, преодолев в падении 20 уровней.

Пациент получил тяжелейшие травмы. Медики описывают его состояние как "один сплошной перелом": были повреждены кости лица, нос, рёбра, обе плечевые кости, седалищная кость и правая голень. Правое лёгкое разорвалось, а в плевральной полости обнаружили смесь воздуха и крови.

Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу без сознания. В экстренном порядке его приняла мультидисциплинарная команда врачей: травматолог, хирург, нейрохирург и анестезиолог. В противошоковой операционной пострадавшему установили аппараты внешней фиксации, после чего он был переведён в реанимацию травмоцентра.

В течение месяца пациент перенёс несколько операций остеосинтеза. Хирурги восстановили смещённые костные отломки, зафиксировав их в анатомически правильном положении.

К концу декабря 2025 года мужчину выписали домой. Его состояние оценивается как удовлетворительное: болевой синдром значительно уменьшился, движения в конечностях постепенно восстанавливаются, общее самочувствие улучшается.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи спасли спортсменку после остановки сердца.