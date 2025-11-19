Первая пересаженная почка в Нижегородской области успешно прижилась

Фото:
Первая в истории Нижегородской области пересадка почки завершилась успешно.
Напомним, операция состоялась в НОКБ имени Н.А. Семашко. Донором стал отец 18-летнего пациента, у которого с рождения была тяжелая почечная патология. Хирурги больницы провели операцию совместно со специалистами из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.
Как рассказал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, почка прижилась, и теперь молодой человек чувствует себя хорошо. Он полон сил и строит планы на будущее.
Отец юноши, Владимир, давно был готов на такой шаг. Он много лет вёл здоровый образ жизни, понимая, что однажды сможет помочь сыну.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего семь магнитных шариков.
