Общество

Первая пересаженная почка в Нижегородской области успешно прижилась

19 ноября 2025 12:50 Общество
Первая пересаженная почка в Нижегородской области успешно прижилась

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Первая в истории Нижегородской области пересадка почки завершилась успешно.

Напомним, операция состоялась в НОКБ имени Н.А. Семашко. Донором стал отец 18-летнего пациента, у которого с рождения была тяжелая почечная патология. Хирурги больницы провели операцию совместно со специалистами из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

Как рассказал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, почка прижилась, и теперь молодой человек чувствует себя хорошо. Он полон сил и строит планы на будущее.

Отец юноши, Владимир, давно был готов на такой шаг. Он много лет вёл здоровый образ жизни, понимая, что однажды сможет помочь сыну.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего семь магнитных шариков.

