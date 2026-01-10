Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Бастрыкин взял на контроль дело о травмированной в "Новинках" нижегородке

10 января 2026 09:45 Происшествия
В соцсетях появилась информация о несчастном случае с жительницей Нижнего Новгорода, который произошёл на территории горнолыжного комплекса "Новинки".

В частности, девушка получила травмы при подъёме на учебный склон из-за недостаточного благоустройства и безопасности местности. По предварительным данным, она упала, катаясь на сноуборде. Также сообщается, что подобный инцидент произошёл с другим посетителем комплекса.

В связи с происшествием Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину предоставить подробный отчёт о ходе расследования и его результатах. Исполнение этого поручения взято под контроль центральным аппаратом ведомства.

Напомним, известный лыжник Владимир Белов скончался во время катания на Щёлоковском хуторе.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных