Бастрыкин взял на контроль дело о травмированной в "Новинках" нижегородке

В соцсетях появилась информация о несчастном случае с жительницей Нижнего Новгорода, который произошёл на территории горнолыжного комплекса "Новинки".
В частности, девушка получила травмы при подъёме на учебный склон из-за недостаточного благоустройства и безопасности местности. По предварительным данным, она упала, катаясь на сноуборде. Также сообщается, что подобный инцидент произошёл с другим посетителем комплекса.
В связи с происшествием Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину предоставить подробный отчёт о ходе расследования и его результатах. Исполнение этого поручения взято под контроль центральным аппаратом ведомства.Напомним, известный лыжник Владимир Белов скончался во время катания на Щёлоковском хуторе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+