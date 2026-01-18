Нижегородцам напомнили о необходимости дезинфицировать телефоны Общество

Мобильные телефоны могут быть одними из главных переносчиков бактерий и вирусов в повседневной жизни, поэтому их необходимо дезинфицировать. Об этом напомнил Роспотребнадзор.

Специалисты отмечают, что гаджеты часто передаются из рук в руки, используются немытыми руками и подносятся близко к лицу. Кроме того, некоторые люди берут телефоны с собой в туалет, где концентрация микробов особенно высока.

Чтобы снизить риск заражения, Роспотребнадзор рекомендует регулярно обрабатывать поверхность телефона антисептиком, особенно в тех местах, которые соприкасаются с кожей. Если устройство находится в чехле, его также следует снимать и очищать.

Особое внимание стоит уделять гигиене после посещения общественных мест и поездок в транспорте. Ведомство советует всегда иметь при себе антисептик и мыть руки после возвращения домой.

Вечером, по завершении рабочего дня, дезинфекцию телефона также следует проводить, чтобы минимизировать контакт с возможными возбудителями инфекций.

