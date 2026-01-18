Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 января 2026 15:25Нижегородцам напомнили о необходимости дезинфицировать телефоны
18 января 2026 14:40Госэкспертиза одобрила проект капремонта детсада №127 в Нижнем Новгороде
18 января 2026 13:31Потребление алкоголя снизилось в Нижегородской области в 2025 году
18 января 2026 12:26Мороз и снег ждут нижегородцев на следующей неделе
18 января 2026 11:14Оценки за поведение могут ввести в нижегородских школах
18 января 2026 10:35Нижегородцам рассказали, когда пить утренний кофе с пользой для здоровья
17 января 2026 19:11Наплавной мост через Оку в Павлове открыли после ремонта
17 января 2026 16:00Временный объезд построили вместо аварийного моста через реку Медведовку
17 января 2026 15:27Основной корпус Воскресенской средней школы открылся после капремонта
17 января 2026 14:30Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ляшков отметил 100-летие
Общество

Нижегородцам напомнили о необходимости дезинфицировать телефоны

18 января 2026 15:25 Общество
Нижегородцам напомнили о необходимости дезинфицировать телефоны

Мобильные телефоны могут быть одними из главных переносчиков бактерий и вирусов в повседневной жизни, поэтому их необходимо дезинфицировать. Об этом напомнил Роспотребнадзор.

Специалисты отмечают, что гаджеты часто передаются из рук в руки, используются немытыми руками и подносятся близко к лицу. Кроме того, некоторые люди берут телефоны с собой в туалет, где концентрация микробов особенно высока.

Чтобы снизить риск заражения, Роспотребнадзор рекомендует регулярно обрабатывать поверхность телефона антисептиком, особенно в тех местах, которые соприкасаются с кожей. Если устройство находится в чехле, его также следует снимать и очищать.

Особое внимание стоит уделять гигиене после посещения общественных мест и поездок в транспорте. Ведомство советует всегда иметь при себе антисептик и мыть руки после возвращения домой.

Вечером, по завершении рабочего дня, дезинфекцию телефона также следует проводить, чтобы минимизировать контакт с возможными возбудителями инфекций.

Ранее нижегородцам дали рекомендации, когда пить утренний кофе с пользой для здоровья. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Медицина и здоровье Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
15 января 2026 10:29Нижегородцам напомнили, кому нельзя погружаться в прорубь на Крещение
13 января 2026 07:00Нижегородцам рассказали, как определить уровень нужной физической активности
04 января 2026 09:28Должность врача по здоровому долголетию появится в России в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных