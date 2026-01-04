Должность врача по здоровому долголетию появится в России в 2026 году Общество

В России появится новая медицинская должность - врач по медицине здорового долголетия. Это следует из правительственного документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно распоряжению, министерство здравоохранения должно до 1 апреля 2026 года включить эту специальность в официальную номенклатуру должностей медработников.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах пожилых граждан до 2030 года. Он подчеркнул, что увеличение продолжительности жизни и развитие активного долголетия остаются приоритетами госполитики.

Напомним, что осенью в нижегородской поликлинике №30 открылся кабинет здорового долголетия.

Кстати, в Нижегородской области проводятся тематические мероприятия для представителей старшего поколения. Поддержка людей старшего возраста - это одно из направлений работы в рамках реализации нацпроекта "Семья", стартовавшего в России в 2025 году по поручению президента Владимира Путина.