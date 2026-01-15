Нижегородцам напомнили, кому нельзя погружаться в прорубь на Крещение Общество

Фото: Александр Воложанин

В преддверии Крещения Господня специалисты скорой помощи напомнили нижегородцам о правилах безопасного купания в прорубях. Медики, ежегодно дежурящие у купелей, подчеркивают, что ледяное погружение — это сильный стресс для организма, и подходит оно далеко не каждому. Реккомендации публикует телеграм-канал "Бокал прессека".

Как отмечают врачи, окунаться в прорубь могут только физически здоровые взрослые, не страдающие хроническими заболеваниями. Особенно рекомендуется это тем, кто уже имеет опыт закаливания или регулярно принимает холодный душ. Обязательным условием также является нормальное артериальное давление и общее хорошее самочувствие.

Тем, кто не практиковал холодовые процедуры ранее, следует быть особенно осторожными. Новичкам рекомендуется ограничиться кратковременным пребыванием в воде — не более 10-20 секунд. Кроме того, купание следует отложить, если недавно было перенесено заболевание. Оптимальный срок восстановления составляет от двух до трёх недель. Также стоит воздержаться от погружения при повышенной тревожности, нарушениях сна или сильной усталости.

Существует и ряд строгих противопоказаний. Категорически запрещено погружаться в ледяную воду:

людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, аритмии, ишемическая болезнь сердца);

перенесшим инфаркт или инсульт;

страдающим осложненной формой сахарного диабета;

при заболеваниях щитовидной железы;

людям с холодовой аллергией;

при эпилепсии и других судорожных расстройствах;

беременным женщинам;

лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или употреблявшим алкоголь до/ после процедуры.

При купании нужно соблюдать ряд важных правил: нельзя нырять с головой — это может привести к холодовому шоку, также не стоит задерживать дыхание, чем ниже температура воздуха, тем короче должно быть пребывание в воде. Особенно высокий риск возникает при участии в массовых купаниях "на спор", когда контроль за самочувствием ослабевает.

После выхода из воды важно сразу насухо вытереться, надеть тёплую одежду и головной убор. Рекомендуется выпить горячий безалкогольный напиток и как можно скорее покинуть холод. Если во время или после купания человек ощущает резкую слабость, головокружение, онемение конечностей или проблемы с дыханием, следует срочно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, в Нижнем Новгороде на Крещение будут доступны семь официальных купелей. Всего в регионе оборудуют 66 мест для купаний.