Нижегородцам рассказали, как определить уровень нужной физической активности

Недостаток движения — одна из главных причин ухудшения здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвёртый взрослый человек в мире ведёт малоподвижный образ жизни. Это напрямую влияет на риск развития серьёзных заболеваний, таких как диабет II типа, онкология, гипертония и ожирение.
О том, как физическая активность помогает поддерживать здоровье и как правильно её дозировать, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.
По словам Натальи Савицкой, физическая активность — это не обязательно спортзал и тренировки с гантелями. Даже простые действия, такие как прогулка пешком, подъем по лестнице, уборка квартиры, работа в саду, катание на велосипеде или выгуливание собаки — уже считаются полезной физической нагрузкой.
"Физическая активность – ключевой показатель расхода энергии, и поэтому имеет важнейшее значение для энергетического баланса и сохранения оптимального веса. Физическую активность не следует принимать за спорт. Спорт является одним из видов физической активности", — пояснила врач.
Существует три основных уровня физической активности:
Определить нужную нагрузку можно по формуле расчета максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС):
Умеренная нагрузка — это 50-70% от МЧСС, интенсивная — от 70% и выше. Например, если вам 25 лет, ваша МЧСС — 195 ударов в минуту. Значит, умеренная нагрузка — это 98-136 ударов в минуту.
Физическую активность можно представить в виде пирамиды:
Длительное пребывание в состоянии покоя без физической активности может привести к гиподинамии. В сочетании с перееданием это часто становится причиной ожирения и проблем с сердцем.
Чтобы снизить риски, взрослым рекомендуется не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю или 75 минут интенсивной. Людям с избыточным весом требуется от 225 до 300 минут умеренной или 150 минут интенсивной физической активности.
"Помните, физическая активность является важным и действенным инструментом в сохранении и улучшении Вашего здоровья, а потому она должна стать неотъемлемым атрибутом Вашей жизни", — отметила Савицкая.
