Нижегородское "Торпедо" разгромило "Шанхайских Драконов" со счетом 7:2 Спорт

"Торпедо" одержало уверенную победу над "Шанхайскими драконами". Матч завершился с разгромным счётом 7:2 в пользу хозяев. Для подопечных Алексея Исакова эта победа стала пятой подряд.

С самого начала встречи нижегородцы захватили инициативу. Уже на 11-й минуте счёт открыл Егор Виноградов, а вскоре преимущество удвоил Егор Соколов.

Во втором периоде "Торпедо" продолжило наращивать темп. Амир Гараев и Василий Атанасов довели счёт до 4:0. Гости попытались вернуться в игру, отыграв две шайбы, однако это не повлияло на настрой хозяев.

В начале третьего периода Владимир Ткачев, оформивший к тому моменту три результативные передачи, забросил пятую шайбу в ворота соперника. Спустя полминуты Амир Гараев мог оформить дубль, но его гол не был засчитан из-за офсайда.

Тем не менее, "Торпедо" продолжило доминировать. Сергей Гончарук реализовал численное преимущество и сделал счёт 6:2. Финальную точку поставил Никита Шавин, подправив бросок Дмитрия Шевченко — седьмая шайба влетела в ворота китайской команды.

Четыре из семи шайб "Торпедо" забросило в большинстве.

Особо стоит отметить игру Владимира Ткачева, набравшего 4 очка — один гол и три результативные передачи. Также по системе "гол+пас" отличились Егор Соколов, Амир Гараев и Сергей Гончарук.



После этой победы в активе нижегородцев стало 62 очка, и команда уверенно удерживает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведёт 24 января, когда на своём льду примет СКА под руководством Игоря Ларионова.

Ранее сообщалось, что после четырех сезонов в Нижнем Новгороде вратарь Иван Кульбаков продолжит карьеру в "Адмирале".

Фото: ХК "Торпедо"