"Чайка" уступила "Локо-76" в концовке матча

Фото: МХК "Чайка"

Хоккеисты "Чайки" не смогли удержать преимущество в выездной встрече против "Локо-76". Ведя в счёте 2:1 в третьем периоде, нижегородцы пропустили трижды под занавес встречи и уступили со счётом 2:4.

Матч начался с активных действий хозяев. В середине первого периода ярославцы открыли счёт.

Затем "Чайка" перехватила инициативу. Владислав Мишин сравнял счёт, а затем Артём Матюк вывел свою команду вперёд — 2:1.

Однако концовка встречи осталась за ярославцами. За две минуты до финальной сирены хозяева восстановили равенство, а затем реализовали большинство и вновь вышли вперёд.

Окончательный счёт установился за10 секунд до сирены. Игрок "Локо-76" поразил пустые ворота гостей.

Следующий матч (6+) "Чайка" проведёт 24 января против "АКМ-Новомосковск".

