Нижегородцам напомнили о правильной утилизации просроченных лекарств

Лекарственные препараты, которые когда-то были полезны, по истечению срока годности могут потерять свою эффективность и даже стать опасными для здоровья. Поэтому важно следить за содержимым домашней аптечки и вовремя избавляться от "просрочки".
Главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов напомнил, что неправильное хранение и утилизация медикаментов могут привести к серьёзным последствиям. Птицы и другие животные могут случайно проглотить просроченные таблетки, что может вызвать у них отравление. Кроме того, фармакологически активные вещества могут попасть в окружающую среду и нанести вред экосистеме.
Если у вас дома есть просроченные лекарства, не выбрасывайте их в мусорные контейнеры. Вместо этого сдайте их в специализированные пункты приёма. В Нижнем Новгороде таким пунктом является Госаптека, расположенная по адресу: ул. Грузинская, 21.
В этот пункт можно сдать различные виды упаковок от лекарств, такие как стеклянные и пластиковые флаконы, алюминиевые и пластиковые тубы, блистеры с таблетками, капсулами и свечами. Однако стоит помнить, что градусники, шприцы и старые тонометры в эти контейнеры не принимаются.
Фото: Telegram-канал "Бокал прессека"
