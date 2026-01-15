Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Выяснилось, какие лекарства нижегородцы смогут купить на почте

15 января 2026 17:06 Общество
Выяснилось, какие лекарства нижегородцы смогут купить на почте

Фото: Анастасия Назарова

В сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптеки и медицинские организации с фармацевтической лицензией, отделения "Почты России" смогут начать розничную продажу лекарств. Это предусмотрено проектом постановления правительства РФ, опубликованным на официальном правовом портале.

Согласно документу, "Почта России" получит право на реализацию медикаментов при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность. При этом к почтовым отделениям не будут предъявляться некоторые из требований, обязательных для аптек. Однако в штате должны быть сотрудники с дополнительным образованием в области хранения и розничной торговли лекарственными средствами.

В утвержденный перечень вошло более 130 наименований препаратов. Среди них — средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, кожи, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также обезболивающие, противовирусные и противомикробные препараты. Например, в почтовых отделениях можно будет приобрести такие препараты, как "Алюминия фосфат", "Дротаверин", "Панкреатин", "Лоперамид", "Гепарин натрия", "Нитроглицерин", "Клотримазол", "Кагоцел", "Диклофенак", "Парацетамол", "Амброксол", "Цетиризин", "Тетрациклин", "Сульфацетамид" и многие другие.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала участником пилотной программы по запуску мобильных (передвижных) аптек, которые будут обслуживать отдаленные и сельские территории.

Также стало известно, что регион вошел в в десятку субъектов с самым высоким уровнем лекарственного обеспечения в стране. 

