Синоптики прогнозируют снежный февраль в Нижегородской области Общество

Февраль в Нижегородской области будет теплее обычного, но без снега не обойдется. Предварительный прогноз Гидрометцентра появился на сайте регионального управления МЧС.

Среднемесячная температура воздуха, по предварительным расчетам, окажется выше нормы — в пределах от -6 до -9 градусов. Это приблизительно на один градус теплее, чем средние многолетние показатели, составляющие -7… -10 градусов.

При этом осадков в регионе ожидается больше, чем обычно. Норма для февраля составляет от 25 до 40 мм, но в этом году специалисты прогнозируют превышение этих значений.

Напомним, что в конце этой неделе синоптики прогнозировали резкое похолодание. Прогноз сбылся: в Нижнем Новгороде уже третий день 20-градусные морозы. В связи с этим коммунальщики перешли на усиленный режим работы и прибавили температуру в батареях.

Ранее эксперты рассказали нижегородцам, как пережить зиму.