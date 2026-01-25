У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

Синоптики прогнозируют снежный февраль в Нижегородской области

25 января 2026 09:11
Синоптики прогнозируют снежный февраль в Нижегородской области

Февраль в Нижегородской области будет теплее обычного, но без снега не обойдется. Предварительный прогноз Гидрометцентра появился на сайте регионального управления МЧС. 

Среднемесячная температура воздуха, по предварительным расчетам, окажется выше нормы — в пределах от -6 до -9 градусов. Это приблизительно на один градус теплее, чем средние многолетние показатели, составляющие -7… -10 градусов.

При этом осадков в регионе ожидается больше, чем обычно. Норма для февраля составляет от 25 до 40 мм, но в этом году специалисты прогнозируют превышение этих значений.

Напомним, что в конце этой неделе синоптики прогнозировали резкое похолодание. Прогноз сбылся: в Нижнем Новгороде уже третий день 20-градусные морозы. В связи с этим коммунальщики перешли на усиленный режим работы и прибавили температуру в батареях. 

Ранее эксперты рассказали нижегородцам, как пережить зиму. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

