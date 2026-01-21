30-градусные морозы обрушатся на Нижегородскую область Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области с четверга ожидается резкое похолодание. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов "Верхне-Волжского УГМС" Ольга Мокеева.

По ее словам, причиной станет интенсивное вторжение холодного арктического воздуха, связанное с антициклоном. Температурный фон опустится ниже климатической нормы на 9-14 градусов.

С 23 по 25 января в ночные часы ожидается от -23 до -28 градусов, местами похолодает до -30... -33. Днем температура составит от -17 до -22 градусов. По прогнозу синоптиков, морозы ослабеют к следующему вторнику 27 января.

Мокеева добавила, что по данным климатической летописи, подобные 30-градусные морозы в Нижнем Новгороде фиксировались в 1968 и 1986 годах, а самые суровые холода до минус 36-39 градусов отмечались в 1936-м и 1942 годах.

Ранее сообщалось, что февраль в Нижегородской области прогнозируется теплее обычного.