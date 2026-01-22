10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Нижегородцам рассказали, как пережить зиму

22 января 2026 16:43 Общество
Нижегородцам рассказали, как пережить зиму

Нижегородские эксперты рассказали, почему зимой ухудшается самочувствие и как поддержать организм в холодный сезон. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

По словам специалистов, зимняя апатия — не выдумка, а реакция организма на нехватку света, холода и снижение физической активности. Недостаток солнечного света влияет на выработку серотонина и витамина D, из-за чего ухудшается настроение, нарушается сон и снижается тонус мышц.

Врач-реабилитолог Михаил Пьянзин напомнил, что витамин D можно получать в виде препаратов, а не только с помощью солнца. Переизбыток мелатонина (гормона сна) делает человека вялым и сонливым, а повышенный уровень кортизола провоцирует стресс.

Зимой также возрастает чувство голода — снижается уровень гормона насыщения лептина и растет уровень грелина, отвечающего за аппетит. Люди чаще тянутся к быстрым углеводам, что приводит к набору веса.

Психологические проблемы тоже обостряются: снижение активности, ограниченность общения и холод способствуют развитию сезонного аффективного расстройства. По словам психотерапевта Янины Загряжской, важно не замыкаться и включать в режим физическую активность, прогулки, общение.

Врачи рекомендуют тепло одеваться, заниматься спортом, наладить режим питания и сна, использовать дополнительные источники света и по необходимости принимать витамины — особенно витамин D, омега-3 и магний.

Зиму, считают специалисты, нужно не преодолевать, а проживать как время восстановления и подготовки к новому сезону.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, чем опасна холодовая аллергия и как ее избежать. 

Сообщалось также, что 23-25 января в регионе ожидаются 30-градусные морозы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

зима Медицина и здоровье
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных