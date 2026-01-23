Нижегородские коммунальщики увеличили температуру в батареях из-за морозов Общество

Нижегородские коммунальщики повысили температуру в батареях из-за лютых морозов, сообщили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

Также там уточнили, что пришлось усилить контроль за работой теплосетей и оборудования. Аварийно-ремонтные службы перешли на режим повышенной готовности. Ответственные руководители дежурят 24/7.

Напомним, что вечером 22 января в деревне Новопокровское произошла масштабная коммунальная авария на сетях частного водоканала. Обстоятельства сложились так, что устранять последствия прорыва трубы пришлось муниципалитету. В мэрии сказали, что обратятся в прокуратуру с жалобой на ООО "Нижегородские технологии водопользования".

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Нижегородской области возможны 30-градусные морозы. Потепление ожидается не раньше вторника.