Нижегородские коммунальщики увеличили температуру в батареях из-за морозов

Нижегородские коммунальщики повысили температуру в батареях из-за лютых морозов, сообщили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.
Также там уточнили, что пришлось усилить контроль за работой теплосетей и оборудования. Аварийно-ремонтные службы перешли на режим повышенной готовности. Ответственные руководители дежурят 24/7.
Напомним, что вечером 22 января в деревне Новопокровское произошла масштабная коммунальная авария на сетях частного водоканала. Обстоятельства сложились так, что устранять последствия прорыва трубы пришлось муниципалитету. В мэрии сказали, что обратятся в прокуратуру с жалобой на ООО "Нижегородские технологии водопользования".
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Нижегородской области возможны 30-градусные морозы. Потепление ожидается не раньше вторника.
