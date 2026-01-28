Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Спорт

Хоккеисты системы "Торпедо" вызваны в юниорскую сборную России

28 января 2026 12:03 Спорт
Хоккеисты системы Торпедо вызваны в юниорскую сборную России

Фото: ХК "Торпедо"

Тренерский штаб юниорской сборной России (U18) огласил состав команды, которая начнет подготовку к Кубку Будущего. Турнир пройдет в Минске с 4 по 7 февраля.

В число приглашенных вошли сразу четыре хоккеиста из системы "Торпедо". Это защитник Алексей Анисимов, а также нападающие Сергей Скворцов, Виктор Федоров и Глеб Пугачев.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" прервало победную серию, уступив "Сибири" в концовке матча. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
