Хоккеисты системы "Торпедо" вызваны в юниорскую сборную России

Фото: ХК "Торпедо"

Тренерский штаб юниорской сборной России (U18) огласил состав команды, которая начнет подготовку к Кубку Будущего. Турнир пройдет в Минске с 4 по 7 февраля.

В число приглашенных вошли сразу четыре хоккеиста из системы "Торпедо". Это защитник Алексей Анисимов, а также нападающие Сергей Скворцов, Виктор Федоров и Глеб Пугачев.

