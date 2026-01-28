Хоккеисты системы "Торпедо" вызваны в юниорскую сборную России

Фото:
Тренерский штаб юниорской сборной России (U18) огласил состав команды, которая начнет подготовку к Кубку Будущего. Турнир пройдет в Минске с 4 по 7 февраля.
В число приглашенных вошли сразу четыре хоккеиста из системы "Торпедо". Это защитник Алексей Анисимов, а также нападающие Сергей Скворцов, Виктор Федоров и Глеб Пугачев.
Ранее сообщалось, что "Торпедо" прервало победную серию, уступив "Сибири" в концовке матча.
